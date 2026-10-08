Camino de Santiago es protagonista en exposición para divulgar el Xacobeo 2027 en Uruguay

Peregrinos haciendo un tramo del Camino de Santiago Francés entre las localidades jacobeas de Villalcázar de Sirga y Carrión de los Condes. ( EFE/ ALMUDENA ÁLVAREZ )

Una muestra fotográfica, charlas y la proyección de documentales centran desde este jueves en Montevideo las actividades del Mes del Camino de Santiago, una iniciativa que busca divulgar el patrimonio gallego y promocionar la celebración del próximo año santo Jacobeo en 2027.

La exposición fotográfica está a cargo de Manuel Valcárcel y permanecerá abierta en el auditorio Vaz Ferreira de la capital uruguaya hasta el próximo 31 de octubre.

A través de sus imágenes, la muestra invita al público a experimentar "el júbilo de los peregrinos" y a descubrir el valor cultural, turístico y espiritual del Camino de Santiago, histórico recorrido de peregrinación hacia la tumba del apóstol Santiago el Mayor, situada en la Catedral de Santiago de Compostela, en España.

Durante la presentación, la técnica de Turismo de la Xunta de Galicia, Fariña Reboredo, destacó que la obra refleja la vivencia de los cientos de miles de peregrinos que cada año completan el recorrido, cuyas cifras superan el medio millón de visitantes de diversas nacionalidades.

"El Camino de Santiago ha supuesto y sigue suponiendo una oportunidad para la transformación de las comunidades locales, contribuyendo a un desarrollo territorial sostenible y equilibrado, así como al fomento de la cohesión social y la cooperación", afirmó.

Por su parte, el comisario del Jacobeo 2027, Marcos Gómez Román, subrayó que el objetivo de la Xunta es proyectar la festividad de 2027 como "la gran fiesta de Galicia", la cual se celebra únicamente en los años en que el 25 de julio (festividad de Santiago Apóstol) coincide en domingo.

Importancia del Camino

"Invitamos a todos a participar en esa gran fiesta nuestra, esa Galicia cálida que queremos exportar y proyectar para que llegue a todas partes, también a América. Queremos recibirles con los brazos abiertos", apuntó Gómez Román, quien añadió que esta serie de actividades busca "acercar un poquito" la ruta jacobea al público uruguayo.

En esa misma línea, el secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, valoró que hablar del Camino de Santiago es también hablar de la identidad y articulación territorial de España y de Europa.

"El Camino de Santiago pertenece a España como gran vertebrador de nuestro territorio y de nuestras comunidades. Pertenece también de forma muy estrecha a Europa, cuya cohesión no se entendería sin él, pero hoy el Camino de Santiago pertenece al mundo", expresó Rodríguez Miranda.

Asimismo, el secretario resaltó el "valor inconmensurable" del patrimonio gallego, su arquitectura, sus paisajes y la calidad de su gastronomía y productos del mar.

"A quien decida ir solo le advierto una cosa: el Camino de Santiago es tremendamente adictivo. Quien lo hace una vez, no se queda solo con esa", concluyó.