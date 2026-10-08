Cuba dice que EE.UU. "carece de autoridad moral" para decidir quién comercia con la isla

Fotografía divulgada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI Miami), donde aparece uno de sus agentes (i), y una agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (d), observando algunos de los envíos de biodiésel incautados que, según se sospecha, estaban destinados a la exportación ilegal hacia una entidad cubana sancionada. Las autoridades estadounidenses decomisaron este miércoles más de 600.000 galones (2,2 millones de litros) de biodiésel que iban hacia Cuba, valorados en alrededor de 2,8 millones de dólares, lo que viola las sanciones impuestas por Washington. ( EFE/ HSI MIAMI )

El Gobierno cubano señaló este jueves que "EE.UU. carece de autoridad práctica y moral" para decidir quién comercializa con la isla, tras el decomiso por parte de autoridades estadounidenses de 2.2 millones de litros de biodiésel con destino al país caribeño.

"Sus medidas no sólo están dirigidas ilegalmente contra Cuba, sino también contra el resto de la comunidad internacional", puntualizó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en redes sociales hoy y señaló de "cómplices del castigo colectivo" a quienes las asuman "como legales".

Rodríguez reiteró que EE.UU. no puede decidir "qué es legal al amparo del Derecho Internacional y de las normas del libre comercio" ni "tiene autoridad alguna para decidir quién puede y quién no comerciar combustibles o cualquier otro producto con Cuba", así como "invertir" en el país o "ayudar" al pueblo".

Este miércoles, las autoridades estadounidenses informaron sobre el decomiso de 90 cargamentos del combustible, 71 de ellos desde el Puerto Everglades, en Florida, y 19 del Puerto Houston, en Texas, que se dirigían a Enetec, una compañía cubana sancionada por Estados Unidos.

Además, la Guardia Costera estadounidense anunció la pasada semana que a principios de septiembre interceptó en el Caribe un buque que supuestamente transportaba combustible a Cuba.

El canciller cubano reiteró que Washington "tampoco tiene derecho a imponer un bloqueo naval ni un cerco energético; detener ni revisar embarcaciones en alta mar".

Indicó que el Gobierno de Estados Unidos no puede "bombardear y ejecutar extrajudicialmente a quien ´navegue sospechosamente´ en aguas internacionales; usurpar recursos y territorios soberanos de otros pueblos".

"A Cuba le asiste la verdad, la razón y el Derecho Internacional", remarcó el jefe de la diplomacia isleña.

Ambas acciones de Washington se enmarcan en el endurecido embargo petrolero al que somete a la isla desde enero, al que sumó en mayo sanciones secundarias para quienes establezcan negocios con el Gobierno cubano en sectores fundamentales de la economía como la energía.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una profunda crisis interna en la isla y una política de "máxima presión" por parte de EE.UU., para que la isla introduzca profundos cambios económicos y políticos.