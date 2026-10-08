Partido de Machado pide levantar de "inmediato" inhabilitación política de su líder en Venezuela

El partido de la premio Nobel de Paz María Corina Machado pidió el jueves levantar de "inmediato" su inhabilitación política, después de que una magistrada confesó que fue forzada a firmar la medida que impidió a la líder opositora competir en las elecciones de 2024.

Barbara Cesar Siero, de 51 años, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de diciembre de 2014 a febrero de 2024, aseguró a la AFP que dos de sus hermanos y su cuñada militares fueron detenidos en diciembre de 2023 con el objetivo de obligarla a firmar el documento que inhabilitó a Machado.

Vencedora por amplio margen en las primarias de la oposición en 2023, Machado no pudo presentarse a las presidenciales, pero designó a Edmundo González Urrutia, un diplomático entonces desconocido, para reemplazarla en la contienda.

Reacciones políticas

El hoy depuesto presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador de esos comicios. La oposición denunció un fraude mientras gran parte de la comunidad internacional desconoció su victoria.

"Esa inhabilitación debe ser levantada DE INMEDIATO", dijo Vente Venezuela en un comunicado, y consideró que esa medida fue "ilegal desde su origen" porque fue ratificada mediante presiones a la magistrada.

"Detener y castigar a miembros de la familia para quebrar la voluntad de una persona" revela "hasta dónde fue capaz de llegar el aparato criminal del chavismo para perseguir políticamente" a sus opositores, indicó el partido de Machado.

Presiones a magistrada

- Poderes ilegítimos -

Maduro fue capturado por el ejército estadounidense en enero durante una operación justificada en parte por su cuestionada reelección.

Cesar Siero relató el jueves a la AFP que las presiones sobre ella y su familia comenzaron "el 15 de diciembre de 2023".

En esa fecha culminaba el plazo para que los aspirantes presentaran recursos sobre "sus habilitaciones o inhabilitaciones" ante la sala del TSJ en la que ella era magistrada.

La última en introducir la demanda "fue María Corina Machado con su abogado", recordó.

"Paralelamente a ese hecho se estaban llevando detenidos (...) a mis dos hermanos y a mi cuñada", Guillermo Enrique Cesar Siero, Guillermo Henry Cesar Siero y Diana Desirée Victora Justo, dijo.

"A la semana siguiente (...) me llevaron nueve sentencias para que las firmara porque no hubo audiencias, no escuchamos a las partes", señaló la exmagistrada que se vio obligada a renunciar en 2024.

Con las detenciones querían "forzar" su firma para la medida que impidió a Machado presentarse en los comicios.

La exmagistrada consideró que si cedía a las presiones, liberarían a sus familiares. "Incluso hasta firmé y se quedaron con ellos", agregó.

Narró que en esa época "todo el que hablaba lo iban metiendo preso" y que sus decisiones "podían incidir sobre ellos en más tortura" y "represalias" para la familia.

La exjueza dijo que la captura de Maduro y la situación en el país le dieron valor para hablar.

Uno de sus hermanos sigue detenido, mientras que el otro hermano y su cuñada están en libertad bajo control judicial.

Cesar considera que no existe independencia judicial en el país y que la proclamación del triunfo de Maduro solo "fue un show, realmente no fue ajustado a derecho" y "desde ese momento, los poderes todos quedaron deslegitimados, totalmente", señaló.

"Lo que hay que hacer es cumplir las leyes, cumplirlas como están hechas (...). Dejar a los jueces ser jueces, al gobernador ser gobernador, al alcalde ser alcalde, cada quien (...) haciendo su trabajo" y "ser independiente".