Embajada de RD en Panamá informa que hasta ahora no hay dominicanos afectados por terremoto

Fotografía que muestra vehículos afectados frente a la Gobernación de Penonomé por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el sureste de Panamá. ( EFE )

La Embajada de la República Dominicana en Panamá informó este viernes que no han reportado dominicanos lesionados por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió al país centroamericano.

La sede diplomática explicó, mediante un comunicado, que todo el personal diplomático, así como los integrantes del Consulado General, del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) y de la Junta Central Electoral, se encuentran bien y a salvo.

Asimismo, indicó que los connacionales y otros dominicanos con quienes han mantenido comunicación también se encuentran en buen estado de salud.

De igual manera, en el comunicado publicado en la cuenta de Facebook, la Embajada agradeció las muestras de preocupación, cariño y solidaridad recibidas.

Daños y rescates

"Expresamos nuestros mejores deseos para todas las personas que hayan resultado afectadas", señala el comunicado.

El movimiento telúrico, con una profundidad de 10 kilómetros, provocó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, señalada como el epicentro del temblor, así como en Penonomé, capital de la provincia de Coclé.

Arturo González, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en la provincia de Veraguas, informó a la televisión local que en esa región hubo dos heridos. Además, indicó que una persona que había quedado atrapada entre los escombros de una iglesia colapsada fue rescatada con vida.

En la Ciudad de Panamá, el sismo se sintió con fuerza. Debido a la presencia de numerosos rascacielos, las sacudidas fueron perceptibles en distintos puntos de la urbe, lo que llevó a muchas personas a salir apresuradamente a las calles ante el temor de posibles derrumbes.