Presidente de Panamá visita zonas afectadas por terremoto de magnitud 7.7 y pide mantener la calma

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitó este viernes Penonomé, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.7. ( TOMADA DE LA CUENTA DE X DEL PRESIDENTE DE PANAMÁ, JOSÉ RAÚL MULINO. )

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitó este viernes Penonomé, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió al país centroamericano, donde expresó su solidaridad con los damnificados y pidió a la población mantener la calma ante las posibles réplicas del movimiento telúrico.

De acuerdo con informaciones de la agencia EFE, el mandatario recorrió las instalaciones de un hospital cuyos pacientes permanecían bajo una carpa, mientras las autoridades evaluaban los daños ocasionados por el sismo, que también afectó iglesias, escuelas y edificios gubernamentales.

Durante su visita, Mulino aseguró que el Gobierno panameño estaba distribuyendo suministros de primera necesidad entre los afectados, incluidos agua, artículos para niños y adultos mayores, así como carpas para alojar temporalmente a las personas desplazadas.

"Mientras tanto todo el apoyo solidario del Gobierno de Panamá. Todas las cosas que se necesitan en esto: agua, temas para niños, para viejitos, todo, todo este tipo de cosas, carpas para poder acomodar toda esta gente", expresó el mandatario a EFE.

Mulino también manifestó su preocupación por las condiciones meteorológicas y expresó su deseo de que no se registraran fuertes lluvias que complicaran las labores de asistencia.

Me encuentro recorriendo Penonomé y coordinando toda la ayuda posible de manera inmediata para los afectados. https://t.co/2JOiaMfgik — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026

El gobernante reconoció que, más allá de los informes generales sobre los daños en hospitales, iglesias y una escuela, todavía no disponía de información detallada sobre el impacto del terremoto.

Hasta el momento de las declaraciones recogidas por EFE, las autoridades panameñas no habían informado sobre posibles víctimas mortales o personas heridas.

Terremoto activa alerta de tsunami

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto se registró a las 12:56 de la tarde, hora local (17:56 GMT), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital.

Inicialmente, el movimiento fue reportado con una magnitud de 7.6, que posteriormente fue actualizada a 7.7 por el organismo estadounidense.

La intensidad del sismo provocó la activación de una alerta de tsunami en el Pacífico y generó alarma entre los ciudadanos.

En Ciudad de Panamá, el temblor se sintió con fuerza, según constató EFE. Aunque inicialmente no se reportaron daños estructurales de relevancia en la capital, se ordenó la evacuación preventiva de varios edificios.

En la calle 50, una de las principales vías del centro financiero, decenas de ciudadanos permanecieron en las afueras de los inmuebles ante el temor de nuevas réplicas.

Tras el terremoto principal, se registraron movimientos secundarios de magnitudes 6.1, 6.0 y 5.3.

Daños en edificios públicos

Entre los daños registrados en Penonomé figura el colapso de una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista, ocurrido mientras varios sacerdotes y el obispo Edgardo Cedeño sostenían una reunión, según relató el religioso a EFE.

Asimismo, uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé colapsó completamente, dejando al descubierto sus oficinas, mientras que el otro extremo de la estructura presentó grietas.

El mandatario también expresó su intención de trasladarse a Tonosí, localidad cercana al epicentro, para conocer directamente la situación de sus habitantes.

Sin embargo, fuentes gubernamentales informaron que el acceso terrestre a esa zona permanecía completamente cerrado, por lo que el traslado debía realizarse por vía aérea.

"Vamos a ver, esperemos que todo sea para bien", manifestó Mulino, quien agregó que intentaría llegar a Tonosí si las condiciones meteorológicas lo permitían.

Solidaridad internacional

En medio de la emergencia, el presidente panameño agradeció las muestras de solidaridad recibidas de distintos gobiernos de la región, entre ellos República Dominicana, así como de autoridades estadounidenses y organizaciones internacionales.

A través de una publicación en su cuenta de X, Mulino expresó su agradecimiento a los mandatarios de Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador y Honduras.

"Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos", escribió el gobernante, quien también extendió su reconocimiento al secretario de Estado de Estados Unidos.

Asimismo, agradeció a los cientos de alcaldes, organizaciones y ciudadanos que han manifestado su respaldo a Panamá tras el movimiento telúrico.

Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos como Colombia, Venezuela, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Ecuador Guatemala, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador, Honduras. También al Secretario de Estado de los Estados Unidos y a los cientos de alcaldes, organizaciones y ciudadanos que nos dan su apoyo. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 10, 2026

Mulino llama a evitar alarmas y desorden

Previamente, el presidente panameño había solicitado a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informar oportunamente a la ciudadanía sobre las consecuencias del terremoto.

A través de su cuenta en la red social X, Mulino pidió a las autoridades que "informen sobre los efectos llamando a la calma".

Asimismo, advirtió que "no se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden".

Mientras continúan las evaluaciones de los daños y la asistencia a las comunidades afectadas, las autoridades trabajan para determinar el alcance del terremoto y establecer un balance oficial de sus consecuencias.

La Ministra Montalvo @DinoskaDinoska y el equipo de Sinaproc @Sinaproc_Panama realizarán una conferencia de prensa para dar un informe a la nación. He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención. Todo el gobierno está mobilizado para dar respuestas. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026