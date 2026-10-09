De la Espriella ofrece asistencia de Colombia a Panamá tras el terremoto de magnitud 7.7

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. ( EFE )

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ofreció este viernes "la asistencia necesaria" a Panamá tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a ese país y por el cual se activó una alerta de tsunami en el Pacífico.

"¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria", afirmó De la Espriella en X.

El mandatario expresó toda su "solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo".

"Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles", manifestó el presidente.

Epicentro del sismo

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7.6, que luego fue actualizada a 7.7 por el USGS.

Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió hoy amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de en Panamá.

La gobernadora del departamento del Chocó , Nubia Carolina Córdoba , señaló que todos los municipios de la costa pacífica , la única fronteriza de Colombia con Panamá, "se encuentran hasta el momento indemnes".

"Me he comunicado con los alcaldes y han reportado que no hay afectaciones humanas o materiales en ningún de los municipios fronterizos . El resto del territorio departamental no tiene afectación", afirmó Córdoba.

Este terremoto ocurre un día antes de que se cumplan dos meses del sismo de magnitud 7.4 que devastó el centro-oeste de Colombia.

Ese movimiento telúrico, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Chocó (oeste), dejó 335 muertos y 4,516 heridos, además de 364,670 familias afectadas en diferentes regiones del país, según los últimos balances oficiales.