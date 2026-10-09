El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió este viernes Panamá provocó el colapso de un hotel de tres pisos, la iglesia y el edificio de la gobernación de la provincia de Coclé, todos situados en Penonomé, una de las zonas más afectadas, sin registro de muertos ni heridos, como constató EFE durante un recorrido junto a rescatistas.

Penonomé está a 150 kilómetros de la Ciudad de Panamá y a unos 180 kilómetros al norte de Tonosí, el área donde se situó el epicentro del sismo registrado a las 12:56 hora local (17:56 GMT) con una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La parte trasera del Hotel Dos Continentes, situado sobre la carretera Panamericana, que cruza Panamá y la comunica con Centroamérica, colapsó, aplastando los autos que estaban en el lugar.

Reacción oficial

"Al principió tembló, digamos que terminó medio, y después fuerte, lo que dio tiempo a los ocupantes del hotel a desalojar", explicaba una persona en el sitio, mientras los bomberos inspeccionaban el sitio.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que se encuentra en Penonomé con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y agradeció las muestras de apoyo internacional.

"Estoy en Penonomé, recorriendo junto a la ministra Montalvo, las zonas afectadas y para coordinar rápidamente ayuda y soluciones para los afectados del sismo que sufrió nuestro país", afirmó Mulino en X, sin dar detalles sobre posibles víctimas en el terremoto.

Las autoridades de momento no han entregado un balance de víctimas mortales o heridos.

Una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista de Penonomé colapsó a causa del terremoto, precisamente en momentos en que varios sacerdotes y el obispo del municipio, Edgardo Cedeño, sostenían una reunión, como dijo el prelado a EFE.

Asimismo, uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé colapsó completamente, dejando al descubierto todas las oficinas, mientras el otro lado se agrietó.

Alerta de tsunami

Michelle Terrero, una vecina de Penonomé, dijo a EFE que vivió una situación "aterradora" por el terremoto y que pensó que "no iba a vivir".

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este viernes una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, que tres horas después fue levantada.

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, y algunas plazas comerciales registraron destrozos por caída de tejados.

Mulino dio también las "gracias a todos los gobiernos amigos que han enviado su solidaridad. A nombre de todo el pueblo panameño lo agradezco grandemente".