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Un hombre armado toma como rehenes a los niños de una escuela en Brasil

Este incidente se suma a otros episodios de violencia en escuelas del estado de Paraná, donde se han registrado tiroteos en el pasado

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    Un hombre armado toma como rehenes a los niños de una escuela en Brasil
    Hombre armado toma como rehenes a los niños de una escuela en el sur de Brasil. (AFP)

    Un hombre armado toma como rehenes este viernes a los niños de una escuela en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, informaron las autoridades locales.

    La Policía acordonó la zona y movilizó a integrantes del batallón de operaciones especiales y a negociadores para atender el incidente, según un comunicado.

    El hombre, armado con un cuchillo, se encuentra encerrado dentro de una sala con alrededor de veinte niños, afirmó el capitán João Roberto Galeto en declaraciones citadas por medios locales.

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    Mientras tanto, la Secretaría Municipal de Educación dijo en un comunicado que sigue la situación desde el principio y que tiene a funcionarios preparados para atender a los niños y a las familias.

    "La prioridad absoluta en este momento es la preservación de la vida y de la integridad de todos los involucrados", aseguró.

    Situación actual

    El estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, ha vivido otros episodios de violencia en escuelas recientemente.

    En 2023, un hombre armado con una pistola entró en una escuela de la ciudad de Cambé y durante el tiroteo que se desató murieron dos alumnos.

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