"Hay miedo" en Tonosí, el epicentro del terremoto de 7.7 que sacudió Panamá

Fotografía que muestra vehículos afectados frente a la Gobernación de Penonomé por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el sureste de Panamá, en Penonomé (Panamá). ( EFE/ BIENVENIDO VELASCO )

"Hay miedo en Tonosí", la pequeña localidad costera de Panamá en cuya área se situó el epicentro del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió este viernes el país centroamericano sin registro de víctimas por el momento, pero sí daños materiales, comentó a EFE José Domingo González, uno de sus residentes.

"Hay un derrumbe de casas, el hotel de Kiki se volteó ... Hay muchas casas rajadas aquí en Tonosí y gente golpeada, heridos, pero no de gravedad. Una señora se rompió el brazo", comentó González en una entrevista telefónica.

En el hotel habían quedado "cuatro personas atrapadas, pero fueron rescatadas, por los bomberos, que actuaron rápido", señaló, precisando que solo presentaron "golpes y raspones".

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) con un epicentro a 10 kilómetros de profundidad situado a 12 kilómetros de Tonosí, una localidad de alrededor de 2,200 habitantes ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital del país.

González aseguró que en el poblado "hay miedo", alimentado por las constantes réplicas "no han cesado: cada cinco minutos se estremece la tierra", indicó.

Reacción oficial

Es por ello que los residentes se negaban a volver a sus viviendas y permanecían "en los patios, lejos de los tendidos eléctricos y lejos de las paredes".

El ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo al canal nacional SertV que "el mayor problema ha sido en esa parte de Tonosí", que "quedó desconectado completamente por vía terrestre".

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que espera poder llegar Tonosí este sábado, en una declaraciones a EFE mientras recorría Penonomé, una de las zonas más afectadas por el terremoto y situada a unos 180 kilómetros del epicentro del evento sísmico.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan el primer balance del terremoto.

Mientras espera ese informe, Mulino dijo a EFE que el Gobierno ofrece "todo el apoyo solidario" a los afectados, asegurando la dotación de agua y carpas" y "pidiendo al clima sea benévolo y no nos caiga un aguacero".