Otro presunto reclutador en Perú de combatientes para Rusia recibe 14 meses de prisión

Un segundo presunto captador de peruanos para combatir por Rusia en la guerra contra Ucrania recibió 14 meses de prisión preventiva, mientras es investigado por trata de personas con fines de explotación laboral en agravio de un peruano fallecido y otra tres personas, según informó este sábado la Fiscalía de Perú.

Según la investigación fiscal, el detenido Pocho Pinto habría coordinado, financiado y facilitado el transporte internacional del peruano Julio Salazar, muerto en combate, y otras víctimas en marzo pasado para que laboren como personal de seguridad en una base militar en la Federación de Rusia.

Con ese objetivo, Pinto habría ofrecido también remuneraciones de 2.300 dólares mensuales, al igual que un bono de 20.000 dólares al culminar el año de servicios con la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa, informó el Ministerio Público.

Asimismo, como parte de la captación, el detenido habría manifestado expresamente a los agraviados que no serían enviados a una zona de guerra ni a primera línea, pero Salazar murió en abril último en pleno combate.

Investigación y detención

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte, a cargo de la fiscal provincial Luisa Quispe, logró que se dicten 14 meses de prisión preventiva contra Pinto sobre la base de "graves y fundados elementos de convicción" hallados durante la indagación preliminar, así como evidencias recogidas durante el allanamiento a dos inmuebles vinculados a Pinto en el distrito de Comas al momento de su detención.

La captura de Pinto se ejecutó el 1 de octubre pasado, en coordinación con la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRITPTIM) de la Policía Nacional del Perú, y el apoyo de la ONG Aerial Recovery, dedicada a combatir el tráfico humano.

El 14 de septiembre, otro hombre fue detenido en Lima por reclutar bajo supuestos engaños a peruanos para combatir por Rusia y fue enviado a prisión preventiva por 14 meses.

Situación de peruanos en Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reconoció en agosto que al menos 459 peruanos han sido captados por Rusia para, aparentemente bajo engaños, ser reclutados y enviados al frente de guerra.

La misma Cancillería peruana reportó que al menos once fallecieron tras haber viajado a Rusia, mientras que 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, convocó al embajador ruso en Lima, Alekséi Ushakov, para expresar "la preocupación" de la presidenta, Keiko Fujimori, "para que se proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia"