ONG denuncia la detención de un miembro del partido de Machado en el oeste de Venezuela

La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) denunció este domingo la detención de Marlon Maya, abogado y miembro del partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, en el estado Barinas (oeste).

En una publicación en X, la organización señaló que Maya fue detenido el viernes en la noche cuando se encontraba en un establecimiento de su propiedad.

"Sin orden judicial ni flagrancia este procedimiento viola flagrantemente el artículo 44 de la Constitución (derecho a la libertad personal) y las garantías del debido proceso (artículo 49)", añadió.

La ONG exigió el cese de la persecución, el respeto a la integridad física del abogado y su libertad inmediata.

"Continúa el aparato represivo como ha confirmado la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas", apuntó.

Reportes de nuevas detenciones

Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.

Sin embargo, en las últimas semanas ONG y activistas han reportado nuevas detenciones.

Los Defensores Populares de la República (DPR) condenan enérgicamente la detención arbitraria y la privación ilegítima de libertad del Doctor Marlon Maya, presidente de la subdelegación del Colegio de Abogados de Pedraza, Barinas. https://t.co/ewaJ76A6hC — Robert Alvarado (@robertveraz) October 11, 2026

El pasado martes, el abogado venezolano Eduardo Torres informó que el sindicalista Orlando Ramírez fue liberado en una carretera entre los estados Lara y Yaracay (oeste), tras ser detenido hace casi un mes luego de protestar por reivindicaciones laborales y que se desconociera su paradero.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en el país suramericano hay 322 detenidos por políticos, mientras el Ejecutivo chavista niega que haya presos de conciencia y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos.