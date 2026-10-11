Desborde del río Uruguay por fenómeno de El Niño obliga a evacuaciones en Argentina

Altura del río Uruguay frente al puerto de Concordia el domingo 11 de octubre de 2026. ( TOMADA DEL PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA )

Las inundaciones provocadas en la región noreste de Argentina por una crecida del río Uruguay asociada al fenómeno climático de El Niño ha obligado a evacuar a siete familias en la ciudad ribereña de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, informaron este domingo fuentes oficiales.

"Hasta este domingo fueron evacuadas siete familias; cuatro fueron trasladadas al centro de evacuados exBagley, doce adultos y diez menores. Las restantes tres familias fueron trasladadas a casas de familiares", informó en un comunicado el Comité Operativo de Emergencias (COE) del Gobierno municipal de Concordia.

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Un mayor nivel de precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño ha provocado la crecida del río Uruguay, que nace en el sudeste de Brasil y desemboca en el Río de la Plata tras recorrer unos 1,800 kilómetros.

Concordia se ubica frente a la ciudad uruguaya de Salto y ambas están pocos kilómetros aguas abajo de la represa de la central hidroeléctrica argentino-uruguaya de Salto Grande, cuyo embalse registraba este domingo un nivel del agua de 32.26 metros.

De acuerdo al parte diario del área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la altura máxima del río Uruguay en el puerto de Concordia llegaría entre este domingo y el lunes a los 11.8 metros, mientras que en la vecina Salto llegaría a 12.10 metros.

Alerta también para Colón

Río abajo, la ciudad argentina de Colón también se mantiene en alerta por la crecida del río Uruguay.

Según datos oficiales, el nivel de las aguas a la altura de Colón llegaba este domingo a los 7.46 metros, acercándose a la altura de punto de evacuación de 7.90 metros.