De la Espriella y Marco Rubio hablan sobre seguridad y cooperación entre Colombia y EE.UU.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ofreció detalles sobre su conversación por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ( CC )

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, conversó este lunes por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la situación del país y los desafíos en materia de seguridad, cooperación y estabilidad regional, informó la Presidencia.

La conversación se extendió cerca de 15 minutos, según un comunicado del Gobierno colombiano, que no detalló los asuntos específicos abordados por los dos funcionarios.

Durante el diálogo, precisa la información oficial, ambos "destacaron la importancia del apoyo mutuo, la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas" entre los dos países.

Otro acercamiento EE.UU. - Colombia

La Presidencia colombiana señaló que el contacto permitió intercambiar perspectivas sobre el contexto del país y los asuntos de interés común, particularmente en materia de seguridad y estabilidad regional.

El Gobierno de De la Espriella reiteró además su compromiso de mantener una comunicación directa y permanente con Washington y de fortalecer los mecanismos de cooperación para afrontar los desafíos compartidos.

Desde su llegada al poder, el pasado 7 de agosto, De la Espriella ha impulsado un acercamiento con Washington tras las tensiones que marcaron la relación bilateral durante el mandato de Gustavo Petro (2022-2026) y la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ese acercamiento tuvo uno de sus principales hitos el pasado 8 de septiembre, durante la visita de Rubio a Barranquilla, en la que ambos Gobiernos definieron los llamados Acuerdos de Barranquilla, una hoja de ruta centrada en la recuperación económica, la seguridad y la cooperación regional.

En ese encuentro se firmaron dos memorandos de entendimiento sobre el suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, y la cooperación estratégica en energía nuclear civil.