Detienen a cinco extranjeros y decomisan 1.2 toneladas de cocaína en el sur de México

Autoridades mexicanas decomisaron este lunes 46 bultos de más de 1.268 kilos de presunta cocaína frente a las costas del estado mexicano de Oaxaca, al tiempo que detuvieron a seis personas, de las cuales cinco son extranjeras, de las que no se dio más información. ( EFE )

Autoridades mexicanas decomisaron este lunes 46 bultos de más de 1,268 kilos de presunta cocaína frente a las costas del estado mexicano de Oaxaca, al tiempo que detuvieron a seis personas, de las cuales cinco son extranjeras, de las que no se dio más información.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que la operación marítima se llevó a cabo en aguas del Océano Pacífico por la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Además, precisó que la incautación ocurrió a 366 millas náuticas al sur de Huatulco, luego del despliegue de unidades de superficie y aéreas de la Armada de México que realizaron el decomiso de una embarcación con presunta carga ilícita y la detención de los presuntos infractores de la ley.

"Los efectos asegurados fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, a la Vigésima Segunda Zona Naval, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)", detalló el documento oficial.

Impacto económico

La SSPC determinará el peso ministerial de la sustancia decomisada, que, añadió, se sumará a las más de 90 toneladas aseguradas en la mar por personal naval en lo que va de la presente Administración, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024.

Según las autoridades mexicanas, el resultado de esta operación representa una afectación económica estimada en 289,104 millones de pesos (cerca de 15.6 millones de dólares) a los grupos delictivos y evitó que aproximadamente 2,536 millones de dosis de droga llegaran a la población del país.

La captura se ejecutó como parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera y en coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de Gobierno de México.