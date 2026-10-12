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Incautan 69 bloques de cocaína y detienen a cuatro personas en aguas de Puerto Rico

La intervención se llevó a cabo tras una llamada confidencial que alertó sobre una embarcación sospechosa en la zona

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    Incautan 69 bloques de cocaína y detienen a cuatro personas en aguas de Puerto Rico
    Cocaína en Puerto Rico,Decomiso (EFE)

    Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) y de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico decomisaron este lunes 69 bloques de aparente cocaína de una embarcación y arrestaron a cuatro personas.

    Los detenidos tienen entre 19 y 35 años, detalló la Policía local en un informe, que no aclara nacionalidades.

    De acuerdo con la nota, sobre las 12:50 hora local (16:50 GMT) una llamada confidencial alertó a las autoridades sobre una embarcación con cuatro ocupantes y varios bultos sospechosos cerca de la costa este de Puerto Rico.

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    Intervención en la costa

    Posteriormente, personal de la FURA divisó una embarcación marca Trophy, de 24 pies (8 metros) de eslora y equipada con un motor de 250 caballos de fuerza, cerca del área del islote de Palomino.

    • Los agentes iniciaron un seguimiento y, durante la intervención, los tripulantes lanzaron los bultos al agua.

    Las autoridades recuperaron los fardos, que contenían un total de 69 bloques de aparente cocaína, y después detuvieron a los individuos.

    La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, en Puerto Rico, asumió la jurisdicción del caso.

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