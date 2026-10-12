Panamá evalúa el alcance de los daños que causó el terremoto en los bienes patrimoniales

El terremoto de magnitud 7.7 del pasado 9 de octubre en Panamá no ha dejado víctimas mortales y tan solo cerca de una treintena de heridos leves. ( EFE )

Panamá evalúa los daños causados por el terremoto de magnitud 7.7 del pasado viernes y sus más de 300 réplicas en iglesias, museos, bibliotecas y edificios patrimoniales, con afectación en más de dos mil infraestructuras, según informó este lunes el Ministerio de Cultura.

"La atención se desarrollará por etapas, comenzando con la limpieza y el aseguramiento de las áreas afectadas, para posteriormente establecer las intervenciones de recuperación, rehabilitación o reconstrucción que correspondan, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones especializadas", explicó la directora de Proyectos Especiales del ministerio, Yamileth Stanziola.

Las inspecciones técnicas, detalla en un comunicado, se concentran en las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos (centro), donde se han reportado grietas, desprendimientos de materiales y daños en fachadas y cubiertas.

Daños en infraestructura

En la catedral de San Juan Bautista, en Penonomé, colapsó parcialmente el cuerpo de campanas de una de sus torres, se registraron grietas estructurales y cayeron escombros sobre la vía pública. En la Gobernación de la misma localidad colapsaron secciones de los muros laterales, con exposición de entrepisos y daños en la fachada.

También se reportaron afectaciones, entre otros lugares, en la Basílica Menor de Santiago Apóstol y el Museo Capilla San Juan de Dios, en Natá de los Caballeros (también en Coclé), donde se identificaron grietas, desprendimientos y pérdida de tejas.

"Todas las iglesias afectadas recibirán atención para garantizar la seguridad de las personas y proteger el patrimonio cultural", señaló la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

La institución activó el Plan de Manejo de Riesgos y realizó inspecciones iniciales con apoyo del Cuerpo de Bomberos y del Servicio de Protección Institucional (SPI).

"Las evaluaciones continuarán para precisar los daños y establecer las medidas de protección y conservación correspondientes", puntualiza la nota.

Aunque el potente terremoto de magnitud 7.7 que azotó el mediodía del viernes a Panamá no ha dejado víctimas mortales y tan solo cerca de una treintena de heridos leves , sí causó daños en más de dos mil infraestructuras, principalmente en la zona conocida como la península de Azuero , caracterizada por pequeños pueblos con una población envejecida dependiente de la agricultura y la ganadería.

Según el último reporte oficial, el terremoto provocó daños en más de 1,280 residencias, 619 centros escolares, más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.