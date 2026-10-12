Pueblos originarios marchan durante el 'Día del Encuentro de Dos Mundos' en Santiago

Personas participan en una marcha por los pueblos originarios este lunes, con motivo del 'Día del Encuentro de Dos Mundos' en Santiago (Chile). ( EFE/GABRIEL VALLADARES )

Una marcha de los pueblos originarios en Chile con motivo del 'Día del Encuentro de Dos Mundos' celebrada en Santiago, finalizó este lunes con 17 detenidos, según informó la policía de Carabineros que intervino por desórdenes ocurridos en la capital.

La movilización, que convocó a cientos de personas, comenzó en el cerro de Santa Lucía en la avenida Alameda, principal vía del centro de la ciudad, con la ceremonia tradicional 'machitún' del pueblo mapuche y derivó en actos de violencia cometidos por grupos aislados, reportaron las autoridades.

El ataque y daños a la propiedad pública y privada originó la acción de los efectivos, quienes indicaron que utilizaron disuasivos químicos y agua para restablecer el orden "a raíz de los actos de violencia", reseñaron medios locales.

Exigencias de los manifestantes

Bajo el lema "pueblos originarios en la resistencia por la autonomía y desmilitarización", la asamblea 'Unión de los pueblos 12 de octubre' lideró la convocatoria que reunió a los manifestantes.

La comunidad se movilizó para pedir la protección a la Ley Lafkenche -que crea y regula espacios costeros para los pueblos originarios-, la despenalización de la hoja de coca y la revitalización de las lenguas indígenas como un derecho.

"Autonomía y soberanía de los pueblos indígenas por sus territorios, en la toma de decisiones y control territorial, fin a la desmilitarización y al estado de excepción en el Wallmapu", pidió Catalina Pichihueche, coordinadora de la Secretaría de Solidaridad con los Pueblos Oprimidos (Sesopo).

La última prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que rige en las Región de La Araucanía y provincias de Arauco y Biobío, al sur del país, fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado a inicios de septiembre.

Es la extensión número 72 de la medida, establecida en mayo del 2022 bajo el mandato del expresidente Gabriel Boric.

La dirigente también clamó por "libertad para los presos políticos mapuches y fin a las altas condenas", que reciben por procesos penales.

Alison , una joven estudiante de Calama, denunció que "somos 139,380 estudiantes de la educación superior, la beca indígena no llega a todos los que la necesitan, la mayoría quedamos fuera y debemos enfrentar dificultades económicas para continuar con nuestros estudios".

Por su parte, Alihuen Antileo Navarret expresó el "apoyo a todos los pueblos indígenas de América Latina que resisten el fascismo disfrazado de progresista y el ultraderechista".