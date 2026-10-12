Panamá después del terremoto: suspenden las clases, pero el Canal sigue operando

Fotografía que muestra este sábado daños en casas ocasionados por el terremoto de magnitud 7.7 ocurrido el viernes en La Villa de Los Santos (Panamá). ( EFE/ BIENVENIDO VELASCO )

Panamá inició este lunes 12 de octubre una nueva semana sin clases en escuelas públicas y privadas, mientras el Canal de Panamá mantiene sus operaciones comerciales con normalidad, pese al terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el país el viernes y que ha dejado más de 200 réplicas y daños en centenares de viviendas e infraestructuras.

La suspensión de las actividades escolares fue dispuesta por el Ministerio de Educación (Meduca) como medida preventiva, mientras especialistas inspeccionan las condiciones estructurales de los planteles y determinan cuáles pueden recibir nuevamente a los estudiantes.

En contraste, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó que el tránsito de embarcaciones por la vía interoceánica continúa sin interrupciones, aunque algunas instalaciones administrativas registraron daños menores.

El terremoto, ocurrido el viernes 9 de octubre, tuvo una magnitud de 7.7, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y su epicentro se localizó cerca de la comunidad de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera.

El movimiento sísmico provocó evacuaciones, daños en edificios y carreteras, además de interrupciones eléctricas en varias provincias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/2f7d4ceb1892d43e193f46dc053f360b9f58d95ew-5e4b3d53.jpg Fotografía que muestra este domingo una carretera destruida en Búcaro (Panamá). (EFE/ BIENVENIDO VELASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/559b6876e20f9d21dbba915a8873947b81397259w-2bf56144.jpg Una mujer camina cerca de escombros de casas dañadas por el terremoto de magnitud 7.7 ocurrido este viernes en La Villa de Los Santos (Panamá). (EFE/ BIENVENIDO VELASCO) ‹ >

Más de 200 réplicas y centenares de viviendas afectadas

El balance difundido por Reuters el domingo indica que las autoridades panameñas han contabilizado más de 200 réplicas desde el terremoto principal.

Hasta el momento se han reportado al menos 27 personas heridas y cerca de 900 viviendas dañadas, aunque las autoridades advierten que las cifras podrían aumentar conforme avancen las inspecciones en comunidades de difícil acceso.

No se han confirmado víctimas mortales.

Entre las provincias afectadas figuran Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, donde se registraron daños en viviendas, instalaciones públicas, comercios y edificaciones religiosas.

Al menos 14 puentes en Veraguas y Los Santos presentan afectaciones que requieren evaluaciones y reparaciones.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, recorrió algunas de las zonas afectadas y solicitó acelerar las intervenciones en carreteras y puentes para restablecer las condiciones de seguridad y movilidad.

El Gobierno declaró el estado de emergencia y autorizó recursos por hasta 100 millones de dólares para atender los daños y las necesidades de las comunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/e2314cbb1b05cfa399d248cb7b29ee6b6e6afca8w-a5ad1d19.jpg El sacerdote Edvin Cumes celebra una eucaristía este domingo afuera de la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria en Tonosí (Panamá). (EFE/ BIENVENIDO VELASCO)

Escuelas permanecerán cerradas este lunes

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de las clases del lunes 12 de octubre en todos los centros educativos oficiales y particulares del país.

La decisión responde a la necesidad de verificar las condiciones de seguridad de las infraestructuras escolares antes de permitir el regreso de estudiantes, profesores y trabajadores administrativos.

Los primeros reportes oficiales identificaron afectaciones en centenares de planteles, por lo que las inspecciones continúan para establecer la gravedad de los daños y determinar las reparaciones necesarias.

La medida alcanza tanto a las escuelas que presentan daños visibles como a las que todavía no han sido evaluadas.

Algunas instituciones de educación superior también han modificado sus actividades. La Universidad Especializada de las Américas (Udelas), por ejemplo, anunció que impartirá clases virtuales del 12 al 16 de octubre, mientras concluyen las inspecciones y reparaciones de sus instalaciones.

Por el momento, la suspensión nacional anunciada para las escuelas comprende este lunes, a la espera de nuevas disposiciones oficiales sobre el regreso a las aulas.

El Canal de Panamá no ha detenido sus operaciones

Pese a la intensidad del terremoto, la principal infraestructura comercial del país no ha registrado interrupciones en el tránsito de buques.

La Autoridad del Canal de Panamá informó que, tras el movimiento sísmico, activó sus protocolos de emergencia y ordenó inspecciones en las esclusas, presas, edificios y demás instalaciones.

Las evaluaciones identificaron daños menores en cuatro edificios de oficinas ubicados en el sector Pacífico, sin consecuencias para la navegación.

También se detectaron afectaciones en algunas estructuras de acero de los tanques elevados de la planta de agua de Monte Esperanza, en Colón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/4a6717726c4feccd7035c23fbae9ab2010853695w-5adf5627.jpg Familias organizan un campamento improvisado este domingo afuera de sus viviendas por miedo a las réplicas luego del terremoto de 7.7 que sacudió el pasado viernes en Búcaro (Panamá). (EFE/ BIENVENIDO VELASCO)

La administración explicó que la planta continuará bombeando agua directamente a la red de distribución mientras se realizan las evaluaciones y reparaciones correspondientes.

La ACP también desmintió versiones difundidas después del terremoto sobre un supuesto daño en las compuertas de las esclusas de Agua Clara, en el sector Atlántico.

La continuidad de las operaciones del Canal resulta especialmente importante por el papel de esta vía en el comercio marítimo internacional, al conectar los océanos Atlántico y Pacífico y permitir el tránsito de mercancías entre diferentes regiones del mundo.

Aeropuerto reanudó operaciones

Otra de las infraestructuras estratégicas que logró mantener sus servicios fue el Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal terminal aérea del país.

Aunque los vuelos fueron suspendidos temporalmente el viernes para realizar verificaciones de seguridad, las operaciones se reanudaron ese mismo día.

El terremoto también provocó evacuaciones de edificios comerciales, centros de trabajo y residenciales en Ciudad de Panamá, donde el movimiento fue percibido con intensidad.

Las autoridades mantienen las evaluaciones estructurales, especialmente en instalaciones públicas y edificios que registraron grietas o desprendimientos.

Panamá permanece en emergencia

El Gobierno panameño continúa coordinando la asistencia a las familias afectadas y las inspecciones de infraestructuras, en medio de la actividad sísmica que persiste desde el viernes.

Estados Unidos anunció una contribución de cinco millones de dólares y el envío de un equipo de 20 especialistas para colaborar con las labores de rescate y evaluación de daños.

Los organismos responsables del monitoreo sísmico señalan que las réplicas podrían continuar durante las próximas semanas, aunque su frecuencia e intensidad han comenzado a disminuir.

Tres días después del terremoto, Panamá mantiene suspendida una parte importante de sus actividades educativas, mientras sus principales infraestructuras de transporte y comercio, encabezadas por el Canal, continúan funcionando.

Las próximas decisiones estarán concentradas en la reapertura segura de los centros educativos, la reparación de puentes y carreteras y la asistencia a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas.