Israel y Colombia restablecen su anterior Tratado de Libre Comercio, roto por Petro

Israel anunció que enviaría un representante a la investidura del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. ( EFE/ MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA )

Israel y Colombia restablecieron este martes el Tratado de Libre Comercio (TLC) que existió previamente entre ambos países, después de que el expresidente colombiano Gustavo Petro lo rescindiera en 2025, según informó el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado.

"En un nuevo paso significativo para fortalecer los lazos diplomáticos y económicos entre Israel y Colombia, se ha restablecido el Tratado de Libre Comercio entre ambos países", anunció el ministro de Exteriores, Gideon Saar, en un comunicado.

Los dos países anularon hoy formalmente la decisión de Petro, tras los entendimientos alcanzados por Saar y Omar Bula Escobar, entonces canciller designado de Colombia y hoy jefe de la diplomacia de ese país, en una reunión celebrada en Washington el pasado 15 de julio.

El jefe de la diplomacia israelí agradeció además al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, su "determinación" para llevar las relaciones bilaterales "a su punto más alto".

Inauguración de la embajada colombiana

El restablecimiento del acuerdo coincide con la llegada hoy a Israel de Bula Escobar, que mañana asistirá a la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén.

Petro anunció a finales de septiembre de 2025 el fin del TLC con Israel debido a la continuación de los ataques israelíes contra la Franja de Gaza, en los que han muerto más de 74.000 palestinos según el Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de Hamás.

El expresidente colombiano, que ya había roto relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024, ordenó el 1 de octubre de ese año el fin inmediato del tratado y la expulsión de la delegación diplomática israelí, en respuesta a la detención de dos colombianas a bordo de la Flotilla Global Sumud, que trataba de llegar a Gaza.

El TLC entre Colombia e Israel entró en vigor en agosto de 2020 y permitía que cerca del 97 % de los productos colombianos (sobre todo carbón) llegaran a Israel sin aranceles, mientras que en el ámbito industrial el 99 % de las exportaciones quedaban libres de esas tarifas.