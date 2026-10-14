Fujimori oficializa designación de Álvaro Vargas Llosa como embajador de Perú en EE.UU.

Le deseo muchos éxitos a Álvaro Vargas Llosa en su nueva responsabilidad como embajador del Perú en los Estados Unidos. Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones. ( IMAGEN OBTENIDA DE LA CUENTA EN X DE LA PRESIDENTA FUJIMORI. )

El Gobierno de Perú, que preside la derechista Keiko Fujimori, oficializó este miércoles la designación del escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del fallecido premio Nobel de Literatura de 2010 Mario Vargas Llosa, como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del país en Estados Unidos.

La designación fue ratificada mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano con las firmas de Fujimori y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

En la resolución se ordenó que se extiendan las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes al nuevo embajador y precisó que asumirá funciones en una fecha que será fijada mediante una próxima resolución ministerial.

El fruto de la relación de Vargas LLosa con el actual ministro de Relaciones Exteriores de Perú

La Presidencia de Perú agregó en un comunicado que, "en el marco de esta designación, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo un diálogo con Vargas Llosa sobre diversos aspectos de la política exterior peruana y la agenda bilateral con los Estados Unidos".

En la reunión, celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima, también participó Espá y se "abordaron asuntos vinculados a la relación entre ambos países, así como los principales temas de interés común que forman parte de la agenda bilateral".

Fujimori anunció el pasado 11 de septiembre su intención de nombrar a Vargas Llosa como representante de su país en Estados Unidos y consideró que será "un gran embajador".

En ese momento, el escritor y periodista agradeció "profundamente" a Fujimori su intención de designarlo como jefe de la delegación diplomática peruana en Washington y anunció que, hasta que su nombramiento fuera confirmado, se abstendría de hacer cualquier otra declaración pública.

Vargas Llosa es amigo del periodista y excandidato presidencial Espá, al que Fujimori nombró como su ministro de Relaciones Exteriores, tras haber trabajado durante quince años para la Embajada de Estados Unidos en Lima.

En las últimas elecciones, Álvaro Vargas Llosa manifestó su respaldo en la primera vuelta por la candidatura presidencial de Espá, y posteriormente hizo lo propio con Fujimori en la segunda vuelta que le enfrentó al izquierdista Roberto Sánchez.

Tanto él como su padre apoyaron a Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2021 frente al izquierdista Pedro Castillo, lo que supuso un giro en la posición política del premio Nobel, que se había mantenido como un antifujimorista desde que Alberto Fujimori, padre de la actual presidenta, lo derrotó en las elecciones presidenciales de 1990.