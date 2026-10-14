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La inflación interanual repunta en Cuba y se sitúa en septiembre en el 28.44 %

Las cifras oficiales no recogen el incremento de los precios en el mayoritario -y mejor abastecido- mercado informal, donde este dato podría alcanzar los tres dígitos, según expertos independientes

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    La inflación interanual repunta en Cuba y se sitúa en septiembre en el 28.44 %
    Además de los apagones, los cubanos enfrentan una crisis económica que les impide abastecerse de alimentos básicos. (EFE/ FELIPE BORREGO)

    La inflación interanual en el mercado formal repuntó en septiembre en Cuba y se situó en el 28.44 %, mientras que la mensual saltó un 3.37 % según informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

    Así se consolida el alza registrada durante varios meses seguidos el presente año y que muestran el shock económico que ha supuesto el cerco petrolero de EE.UU. a la isla, que disparó los precios de manera generalizada.

    Las cifras oficiales no recogen el incremento de los precios en el mayoritario -y mejor abastecido- mercado informal, donde este dato podría alcanzar los tres dígitos, según expertos independientes.

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    Además, contrastan con la percepción general de claras subidas ligadas al bloqueo petrolero y a las sanciones secundarias impuestas por Washington desde mayo que ahuyentan a los inversionistas extranjeros.

    Precios disparados

    Por categorías, resalta el aumento interanual en Bebidas Alcohólicas y Tabaco (46.71 %), seguido de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (42.66 %), Restaurantes y Hoteles (39.11%) y el Transporte (24.80%).

    El sector de los Muebles y Artículos para el hogar también mostró un incremento de dos puntos porcentuales respecto a agosto y se situó en el 23.44%.

    Otras categorías evidenciaron aumentos como la de Servicios de la Vivienda (21.62%), Bienes y Servicios Diversos (21.04%), la Educación (20.24), así como Prendas de Vestir y Calzado (12.85%).

    El sector de la Salud (0.29 %) continúa como la categoría menos inflacionaria y también reportó un repunte bajo, las Comunicaciones (0.74 %).

    Cuba se encuentra sumida en una grave crisis económica y energética, marcada tanto por razones internas como externas.

    La combinación de la pandemia de la Covid-19, el endurecimiento de las sanciones de EE.UU. y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía cubana.

    Los cubanos sufren, además de las 20 horas de apagón diarias, una inflación disparada, especialmente de los alimentos y los medicamentos en mercados informales.

    El país caribeño acumula entre 2020 y 2025 una severa contracción de más del 15 % y organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que este 2026 la isla registrará la peor contracción económica de la región, con una caída proyectada del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB).

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