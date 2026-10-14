Muere mujer herida en el terremoto de Panamá, el primer deceso relacionado con el sismo

Pedro Frías Castillo sostiene un teléfono con una fotografía de su esposa Elena Barría Vargas este miércoles, en su casa que fue afectada por el terremoto de magnitud 7,7, en Macaracas, provincia Los Santos (Panamá). ( EFE )

Una mujer de 68 años que había resultado gravemente herida en el terremoto ocurrido el pasado viernes en Panamá murió este miércoles en un hospital de la capital panameña, y se convierte en la primera muerte oficial relacionada con este sismo de magnitud 7,7 que provocó cerca de una treintena de heridos.

"Con profundo pesar, confirmamos a las 3:42 p.m. (20:42 GMT) el fallecimiento de la señora Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre de 2026", informó en un breve comunicado la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá.

Según detallaron sus familiares a EFE, la señora Barría, diabética y sin una pierna, murió a causa de un infarto natural, tras ser operada con éxito del abdomen perforado a causa del terremoto.

Evalúan daños

Las autoridades panameñas evalúan los daños causados por el terremoto y sus más de 300 réplicas en iglesias, museos, bibliotecas y edificios patrimoniales, con afectación en más de dos mil infraestructuras, según informó este lunes el Ministerio de Cultura.

Estiman que el potente sismo causó daños en más de dos mil infraestructuras, principalmente en la zona conocida como la península de Azuero, caracterizada por pequeños pueblos con una población envejecida dependiente de la agricultura y la ganadería.

Según el último reporte oficial, el terremoto provocó daños en más de 1.280 residencias, 619 centros escolares, más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.