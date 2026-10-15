El comercio exterior de Latinoamérica crecerá un 20 % en 2026, según la Cepal

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, en la reciente cumbre celebrada en Santiago, República Dominicana. ( EFE/ORLANDO BARRÍA )

El valor de las exportaciones regionales de bienes en América Latina y el Caribe crecerá un 20 % en 2026, publica este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en una nueva edición de su informe anual sobre el comercio exterior de la región.

Según el reporte titulado 'Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2026: La importancia de las exportaciones de servicios modernos y cómo promoverlas', los flujos comerciales de la región se han mostrado muy dinámicos este año liderados por el comercio de bienes, con un crecimiento en las tasas interanuales del 8 % en la exportación de servicios.

"Las proyecciones para 2026 del comercio de bienes de la región son muy positivas. Se espera que el valor total de sus exportaciones de bienes crezca un 20 %, impulsado por un alza del 11 % en los precios y del 9 % en el volumen", explica el informe.

Aumento en el primer semestre

El reporte indica que, en el primer semestre del año, el valor del comercio total de bienes y servicios de la región aumentó un 18 % en el caso de las exportaciones y un 13 % en el de las importaciones, en comparación con el mismo período de 2025.

El favorable desempeño exportador regional, explica la Cepal, ha sido respaldado por un fuerte aumento del precio de los productos básicos que proviene principalmente de los minerales y metales, cuyos precios aumentarían un 31,6 %, con alzas destacadas del cobre, el oro, la plata y el estaño.

Las exportaciones de la región están experimentando un importante realineamiento en favor de los socios asiáticos, dice el ente económico, que proyecta que los envíos en 2026 a Asia (sin incluir China) lideren el crecimiento con una expansión del 32 % de su valor, seguidas por los envíos a Estados Unidos (24 %), Unión Europea (20 %), y China (19 %).

Aumentos en América del Sur y el Caribe

El mayor aumento proyectado para las exportaciones de bienes en términos de valor, detalla el informe, se estima que lo tendrá América del Sur (17 %), en tanto que en el Caribe (11 %) la cifra está influida por una caída en el volumen de envíos (2 %), que está compensada por el encarecimiento de los productos exportados.

La Cepal proyecta que 28 de los 33 países de América Latina registren alzas en el valor de sus exportaciones de bienes en 2026, que alcanzarían los dos dígitos en 16 de ellos.

Perú lideraría el crecimiento regional, con un alza proyectada del 30 %, seguido por México (26 %) y Bolivia (23 %).

Las ganancias más grandes, por su parte, se concentrarían en Perú, Venezuela, Bolivia, Jamaica, Trinidad y Tabago y Guyana, impulsadas principalmente por el alza de los hidrocarburos y otros productos básicos.

Por otra parte, el organismo prevé que en el comercio de servicios haya una trayectoria positiva para la región este año, con un crecimiento del 11 % en las exportaciones y del 9 % en las importaciones impulsado por la recuperación de la economía mundial, la expansión del comercio de bienes y el repunte sostenido del turismo.

"La región se está beneficiando de la creciente valoración internacional de sus recursos naturales, especialmente los vinculados a la transición energética, la seguridad alimentaria y las energías limpias", añade el reporte.

En ese sentido, la comisión orienta a la región a que su principal reto es aprovechar estos recursos para impulsar actividades con mayor valor agregado, y ligadas a la innovación y el desarrollo tecnológico.

"Pese a que las exportaciones regionales de servicios modernos crecieron con fuerza durante las últimas dos décadas, con un aumento de más de 3.5 veces su valor, frente a alrededor de 1.6 veces los servicios tradicionales, la región todavía representa solo el 2 % de las exportaciones mundiales de estos servicios", describe el informe.