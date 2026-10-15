Prisioners Defenders denuncia "nuevo récord absoluto" de 1,351 presos políticos en Cuba

Imagen de archivo de un recinto carcelario en Cuba. ( EFE/ALEJANDRO ERNESTO )

La ONG Prisoners Defenders (PD) denunció este jueves un "nuevo récord absoluto" de presos por motivos políticos en Cuba al registrar un total de 1.351 al cierre de septiembre del presente año.

Durante el pasado mes, Prisoners Defenders documento en total 50 incorporaciones y 38 bajas "correspondientes a personas que dejaron de formar parte de la lista de presos políticos activos en Cuba".

La ONG, con sede en Madrid, señaló también "la persecución contra las voces cristianas", contra periodistas independientes y activistas de derechos humanos "con años de hostigamiento" y contra manifestantes que "reclamaban servicios básicos".

Casos denunciados

En su informe mensual, PD señala que entre los casos documentados figura el encarcelamiento de un pastor tras convocar una oración pública por Cuba, la prisión provisional de un laico católico y un custodio evangélico "detenidos en el contexto de protestas por la falta de agua y electricidad".

Puntualiza que "en los primeros días de octubre la persecución continuó" con la detención de otro pastor y "los operativos de vigilancia, detenciones, interrogatorios y amenazas" contra quienes intentaron acompañar a la joven creadora de contenido cristiana y a su madre, Anna Bensi y Caridad Silvente, durante la vista oral del juicio de ambas.

PD señala asimismo el caso del periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba, quien fue "detenido sin tutela judicial" el pasado 16 de septiembre, por "un supuesto delito de desobediencia y continúa encarcelado".

Tras el arresto de Constantín, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció al respecto y denunció que esta detención es "un nuevo y grave episodio de hostigamiento contra la prensa independiente en Cuba".

El informe de PD indica que en los últimos 12 meses, del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, la lista sumó 318 presos políticos nuevos en Cuba.

Según los datos de la ONG, la isla ha totalizado 2.217 presos políticos en sus cárceles desde julio de 2021 hasta finales de septiembre de 2026, en apenas cinco años y tres meses, de los cuales "2.070 han ingresado en prisión desde entonces".