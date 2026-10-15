El sector privado en Cuba alivia un curso escolar "difícil" en medio de la crisis

La ministra de Educación de Cuba, Naima Ariatne Trujillo Barreto (c), habla con niños durante un recorrido por una escuela de educación especial este miércoles, en La Habana (Cuba). Trujillo señaló que "ha sido un inicio difícil, impactado sobre todo en términos de las capacidades de cocción (de alimentos), de aseguramientos y de logística del transporte". ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

A poco más de un mes del inicio del curso escolar en Cuba, el sector privado alivia graves carencias en infraestructura, alimentación y transporte y respalda a la docencia con la legalización de los profesores particulares, respondiendo con estas alianzas a los problemas del sector educativo en medio de la profunda crisis en la isla.

Así lo reconoció en una entrevista exclusiva con EFE la ministra de Educación cubana, Naima Trujillo, quien señaló que "ha sido un inicio difícil, impactado sobre todo en términos de las capacidades de cocción (de alimentos), de aseguramientos y de logística del transporte".

Cerca de 1.5 millones de estudiantes regresaron el pasado 1 de septiembre a las aulas en Cuba, en medio de la crisis energética y económica de la isla que continúa marcando un período lectivo excepcional.

Sin embargo, destacó Trujillo, "en las condiciones en las que estamos, hemos tenido respuestas importantes con la participación del sector no estatal", especialmente en cuanto a "donativos para la alimentación, para el calzado y la ropa".

Según explicó la titular de Educación, las pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) no solo aportan donaciones puntuales, sino que han integrado redes de apoyo estables.

En el área del transporte, uno de los sectores más castigados por la falta de combustibles en el país caribeño, la ministra puntualizó que en varios territorios las empresas privadas dedicadas a este sector han integrado recorridos para los estudiantes y profesores, "que por la distancia y las particularidades familiares no logran cubrir los costos".

La ministra destacó en este caso que los hogares de niños sin cuidado parental reciben el acompañamiento de empresas privadas que han logrado suministrar también las "alternativas para la cobertura de energía" frente a los prolongados apagones de más de 20 horas diarias en Cuba, además de recuperar infraestructuras educativas en notable deterioro.

Trujillo reconoció que el sistema educativo en la isla estructuraba el mantenimiento de las instalaciones "apegado solamente a lo que vendría desde el presupuesto del Estado"; pero la crisis actual ha obligado a incorporar "las respuestas que van a venir desde las otras formas de gestión" no estatal, como el sector privado.

"Diálogo" y "respaldo" de los profesores particulares

Otra de las novedades clave para este ciclo lectivo, señaló Trujillo, es la reciente legalización y formalización de la figura de los docentes particulares.

El Ministerio de Educación de la isla dio luz verde el pasado septiembre a la norma que autoriza a los maestros y profesores activos en Cuba a solicitar autorización para ofrecer repasos particulares, una labor prohibida por la ley cubana en 2022.

"Es un trabajo extraordinario el que se hace. Al legalizarlo, el diálogo entre la escuela, la familia y el repasador es mucho más abierto. En esas figuras también tenemos que seguirnos respaldando", enfatizó Trujillo.

La ministra expresó su confianza en que eliminar "esta traba" permitirá integrar formalmente su labor en la preparación académica, en un contexto marcado también por el déficit en la cobertura docente que afecta en la isla a unas cinco provincias, especialmente La Habana, hasta donde hubo que trasladar desde el oriente del país alrededor de 3,000 profesores para apoyar en el presente curso.

Datos recientes de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) señalan que la educación es uno de los dos sectores de menores ingresos en la isla con apenas 5,824 pesos mensuales de salario (unos 49 dólares al cambio formal, pero apenas 7 al cambio informal).

Ante la inflación y las dificultades salariales, Trujillo detalló que se han contemplado estrategias de remuneración para los docentes que permanecen en el sistema educativo y asumen la enseñanza en diversas instituciones o para aquellos que ya estaban jubilados y decidieron reincorporarse.

Al preguntarle sobre las previsiones para el desarrollo del curso en los próximos meses, Trujillo reconoció que desde ahora "es muy difícil" predecir qué va a pasar "porque la educación está marcada por la situación del país", pero confió en que "continuará teniendo un lugar muy protagónico".