Costa Rica inaugura megacárcel inspirada en Nayib Bukele

El modelo penitenciario impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. ( ARCHIVO DL )

El centro tiene capacidad para 5,100 reclusos y fue construido para concentrar líderes de bandas, sicarios y otros internos considerados de alta peligrosidad

Costa Rica inauguró su primera megacárcel de máxima seguridad, una instalación con capacidad para 5,100 presos inspirada en el modelo penitenciario impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, aunque los primeros reclusos comenzarán a ser trasladados a finales de octubre.

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) fue inaugurado el miércoles 14 de octubre por la presidenta costarricense, Laura Fernández, en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José.

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La infraestructura costó aproximadamente 35 millones de dólares y está destinada principalmente a líderes de organizaciones criminales, sicarios, integrantes de bandas y otros internos que las autoridades consideran capaces de continuar dirigiendo operaciones delictivas desde prisión.

Sin embargo, la inauguración no significa que la prisión ya esté ocupada. El Ministerio de Justicia informó que los traslados comenzarán a finales de octubre, después de que la Policía Penitenciaria complete la preparación para operar los sistemas tecnológicos y de seguridad del complejo.

Está previsto que un primer grupo alcance unos 2,500 internos, mientras que el Gobierno proyecta llevar progresivamente el centro a su capacidad máxima en diciembre.

Cinco módulos para 5,100 presos

El Cacco está construido sobre un terreno de unos 91,000 metros cuadrados, con alrededor de 31,000 metros cuadrados de infraestructura.

Cuenta con cinco módulos independientes, cada uno con capacidad para aproximadamente 1,020 personas. Las celdas pueden alojar hasta 60 internos y disponen de literas de tres niveles, sanitarios, duchas y un área para recibir una hora diaria de luz solar.

La instalación incorpora videovigilancia, monitoreo electrónico permanente y controles reforzados de entrada y salida. El Gobierno sostiene que esas medidas buscan impedir el ingreso de objetos prohibidos y reducir la posibilidad de que dirigentes criminales continúen manejando estructuras delictivas desde las cárceles.

La administración de Fernández considera que la prisión también ayudará a reducir la presión sobre el sistema penitenciario. El Ministerio de Justicia estima que, con el Cacco funcionando a máxima capacidad, el hacinamiento podría bajar del 59 % al 15 %.

Inspirada en la cárcel de Bukele

El proyecto tomó como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) construido por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

El proyecto costarricense comenzó durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves, quien estrechó la cooperación con Bukele y visitó el sistema penitenciario salvadoreño. El Salvador facilitó el diseño utilizado como referencia para la construcción del Cacco.

La cárcel forma parte del endurecimiento de la política de seguridad de Costa Rica ante el crecimiento del narcotráfico y de las disputas entre organizaciones criminales.

El país registró 905 víctimas de homicidio en 2023, la cifra más elevada de su historia. En 2024 fueron 876 y en 2025, 873, de acuerdo con datos presentados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)