Lula pide a sus seguidores en una región clave que lleven a votar a los indecisos

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó este viernes el estado de Minas Gerais, segundo mayor colegio electoral del país, y pidió a sus seguidores que lleven a votar a los indecisos.

Lula se dirigió a las miles de personas que acudieron a un mitin en el municipio de Juiz de Fora y les conminó a hacer un mayor esfuerzo para convencer a los indecisos, e ir a sus casas para acompañarlos a las urnas el próximo día 25.

"No le digan al indeciso qué candidato tiene que escoger. Pídanle que piense en qué Brasil quiere. Seguro que nos votará, somos la única opción de mejorar Brasil", dijo el líder progresista micrófono en mano, haciendo un repaso a los programas sociales creados a lo largo de sus tres mandatos.

La abstención alcanzó un 21 % en la primera vuelta de las elecciones, celebrada el pasado 5 de octubre, lo que supone el nivel más alto desde 1998 y es un dato que preocupa especialmente a la campaña de Lula, puesto que suele ser más alta entre los votantes de baja renta.

En la primera ronda de los comicios, Lula recibió el 45 % de los votos, dos puntos porcentuales menos que el opositor Flávio Bolsonaro, pero sus resultados en Minas Gerais fueron peores y quedó cinco puntos por debajo de su rival.

Estado clave en las elecciones

Minas Gerais, con 16 millones de electores, es considerado un estado clave en Brasil, puesto que su votación suele reflejar el panorama nacional y, en la historia democrática, ningún presidente ha conseguido ganar unas elecciones sin triunfar en esta región.

Este viernes, Lula visitó en primer lugar Juiz de Fora, una ciudad de medio millón de habitantes con una pujante industria agroalimentaria, situada en el sur del estado, cerca de la frontera con Río de Janeiro, y donde Lula se impuso con el 49.58 % de los votos, frente al 41.53 % de Bolsonaro.

Juiz de Fora ha sido visitada en estas elecciones tanto por Lula como por Flávio Bolsonaro y es el lugar donde el expresidente Jair Bolsonaro, padre del actual candidato, recibió una puñalada en un mitin en 2018.

Más tarde, Lula celebró un segundo acto político en otra ciudad de Minas Gerais, Ipatinga, ubicada en una importante zona minera y donde tuvo peores resultados el pasado 4 de octubre.

Ipatinga votó en peso a favor de Bolsonaro (61.11 %), mientras que el actual gobernante cosechó el 31.47 % de los sufragios.

Mensaje de esperanza

"Quien gana en Minas gana en Brasil, y vamos a ganar en Minas y en Brasil", afirmó Lula, arropado por centenares de seguidores, a los que prometió crear empleos en la región, conocida como el Valle del Acero.