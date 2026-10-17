Policía de Guatemala confirma detención de presuntos asesinos de exfiscal anticorrupción

Integrantes de los Bomberos Municipales de Guatemala atienden la emergencia tras el asesinato del abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, este sábado, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). ( EFE )

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala confirmó este sábado la detención de dos hombres como presuntos responsables del ataque armado en el que falleció el abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.

El portavoz de la PNC, César Mateo, confirmó a EFE la detención de Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 28, realizada en el sector noreste de la capital, a quienes se les incautó una carabina y una motocicleta.

En el suceso, ocurrido en una cancha del complejo Campo Marte, en el este de la capital guatemalteca, donde las autoridades localizaron al menos 50 casquillos percutidos en la escena del crimen, también falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de cuarenta y cinco años.

Solórzano Foppa, quien fue director de Análisis Criminal (2013-2016) del Ministerio Público y titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015—.

También es conocido por asumir la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.

Durante su paso por la agencia tributaria, Solórzano Foppa impulsó intervenciones judiciales e inspecciones que obligaron a importantes empresas e industrias a pagar millonarios impuestos eludidos, lo que permitió alcanzar recaudaciones históricas en el combate a la evasión y defraudación fiscal.

En 2023 fue capturado y procesado por los delitos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, en un caso directamente vinculado con la defensa legal de Zamora Marroquín, fundador del extinto diario 'elPeriódico'.

Marroquín permaneció tres años y medio en prisión preventiva y aún enfrenta procesos judiciales en un contexto calificado por organismos internacionales como una persecución penal de tinte político para acallar el periodismo de investigación.

Más

Diversas organizaciones internacionales denunciaron en su momento una constante criminalización contra los abogados defensores del periodista.

Por su parte, la familia del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín emitió un comunicado en el que lamentó el asesinato del abogado y expresó su gratitud por asumir su defensa legal cuando nadie más se atrevía a hacerlo.

Te puede interesar La Corte Suprema guatemalteca ordena la liberación de la exfiscal antimafias de Guatemala