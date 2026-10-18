Lula y Flávio Bolsonaro chocan en debate por las sospechas de corrupción de sus entornos

18/10/2026.- El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el opositor Flávio Bolsonaro, discuten durante el primer debate presidencial este domingo, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo (Brasil). Lula y Bolsonaro protagonizaron un tenso cruce de acusaciones de corrupción en el primer cara a cara entre ambos por televisión con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo. EFE/ Sebastiao Moreira ( EFE )

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro protagonizaron este domingo un tenso cruce de acusaciones de corrupción en el primer cara a cara televisado entre ambos, con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo.

Los dos candidatos se atacaron mutuamente y se interrumpieron durante el primer debate en esta campaña electoral, retransmitido en la cadena Band, con las sospechas que pesan sobre algunos de sus allegados.

"La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro", lanzó el dirigente progresista.

"Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado", respondió el candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL), cuando Lula le instó a explicar la millonaria suma de un banquero encarcelado para supuestamente financiar una película sobre el padre de su adversario, el expresidente Jair Bolsonaro.

El candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT) citó así los millonarios pagos de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, en el epicentro de un escándalo financiero que ha salpicado a multitud de autoridades brasileñas y al entorno de los Bolsonaro.

La investigación apunta a que Flávio Bolsonaro negoció con Vorcaro unos 134 millones de reales (26 millones de dólares / 23,5 millones de euros) para financiar la producción de la película 'Dark Horse', que cuenta la vida del líder ultraderechista detenido y que aún no tiene fecha de estreno.

Una de las hipótesis es que ese dinero sirvió para financiar la estancia del hermano de Flávio, Eduardo Bolsonaro, en Estados Unidos, donde promovió con altos representantes de la Casa Blanca sanciones económicas a Brasil por el juicio a su padre en el que fue sentenciado por intento de golpe de Estado.

En este contexto, Lula dijo a Flávio Bolsonaro que su hermano, condenado por el Supremo brasileño por coacción a los magistrados que juzgaron a su padre por golpismo, "huyó a Estados Unidos para conspirar contra Brasil".

"Ustedes están traicionando a la patria y serán juzgados por ello", aseveró el jefe de Estado.

Bolsonaro respondió con las tres investigaciones abiertas contra el primogénito de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, más conocido como Lulinha, por supuesto tráfico de influencias en el Gobierno de su padre.

"Respétame"

"Usted protege a su hijo. Su Gobierno se convirtió en un mercadeo de negocios (...) Sus gobiernos siempre estuvieron marcados por la corrupción", atacó el senador, quien también pidió a Lula que se calmara.

"Solo estoy restregándote algunas verdades a la cara, respétame", le espetó.

En otro momento, Bolsonaro le pidió que se quedara a su lado a lo que Lula respondió: "No quiero quedarme cerca de ti, quiero tomar distancia con milicianos....", en alusión a los supuestos nexos de la familia Bolsonaro con parientes de miembros de grupos paramilitares de Río de Janeiro.

Brasil celebrará la segunda vuelta de las presidenciales el próximo domingo.

En la primera ronda, Flávio fue el candidato más votado con un 47 % de los sufragios, dos puntos más que el dirigente progresista, quien busca su cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años de edad.

Según los más recientes sondeos, ambos candidatos están empatados técnicamente dentro del margen de error, aunque el hijo de Bolsonaro aparece numéricamente por delante. EFE