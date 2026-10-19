Apagones en Puerto Rico: la isla enfrenta nuevas fallas y una costosa factura eléctrica

Puerto Rico comenzó este lunes 19 de octubre con nuevas interrupciones programadas del servicio eléctrico en varios municipios. ( ARCHIVO )

Cualquier parecido con República Dominicana no es pura coincidencia. Puerto Rico comenzó este lunes 19 de octubre con nuevas interrupciones programadas del servicio eléctrico en varios municipios, mientras persiste la preocupación por la insuficiencia de generación que provocó advertencias de apagones selectivos durante la semana pasada.

La empresa LUMA Energy, responsable de la transmisión y distribución de electricidad, programó trabajos de mantenimiento y mejoras que pueden dejar sin suministro durante varias horas a comunidades de Aibonito, Bayamón, Lajas, Quebradillas, Caguas y San Lorenzo, entre otras localidades.

Su calendario oficial también contempla intervenciones en sectores de Utuado y Camuy, mientras medios locales incluyen a Mayagüez entre los municipios con trabajos previstos.

Las labores abarcan la reparación de líneas eléctricas, sustitución de equipos, eliminación de vegetación peligrosa y mejoras en postes.

Estas interrupciones corresponden a trabajos programados y no constituyen, por sí mismas, un nuevo apagón general.

Fallas en Costa Sur aumentan el riesgo

La situación ocurre después de que LUMA advirtiera, el jueves 15 de octubre, sobre la posibilidad de nuevos apagones selectivos debido a una reserva insuficiente de generación.

La presidenta de la empresa, Janisse Quiñones, informó entonces que el sistema disponía de menos de 100 megavatios de reserva, una cantidad que consideró insuficiente para garantizar la estabilidad del suministro ante nuevas averías.

Entre los problemas identificados figura la salida de operaciones de la unidad 5 de la central Costa Sur, en Guayanilla, ocurrida el martes 13 de octubre.

Genera PR informó que la unidad fue retirada de manera coordinada después de detectarse temperaturas anormales en el aceite de su transformador principal.

La instalación tiene capacidad para producir hasta 410 megavatios, por lo que su salida reduce considerablemente los recursos disponibles para atender la demanda eléctrica.

Al anunciar la avería, Genera PR no estableció una fecha para completar las reparaciones.

Árboles y ratones provocaron apagón general

La nueva ronda de interrupciones coincide con la publicación de las conclusiones oficiales sobre el apagón general del 16 de abril de 2025, que dejó sin electricidad a aproximadamente 1.5 millones de clientes.

El informe del Negociado de Energía de Puerto Rico, divulgado públicamente el pasado 15 de octubre, determinó que el evento comenzó cuando una rama de árbol provocó una falla eléctrica en una línea de transmisión de 230 kilovoltios.

El problema se agravó porque roedores habían dañado cables de control de un interruptor en Cambalache, impidiendo el funcionamiento adecuado de los mecanismos de protección.

La investigación también identificó deficiencias históricas en el diseño y mantenimiento de la infraestructura.

La gobernadora Jenniffer González atribuyó lo ocurrido a problemas de mantenimiento de LUMA, mientras la compañía destacó que ha implementado medidas correctivas y mejoras en sus sistemas de protección.

El domingo, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, reclamó la imposición de multas contra el operador eléctrico por el apagón de 2025.

Los apagones coinciden con un aumento de la tarifa eléctrica

Las dificultades del sistema se producen mientras los abonados enfrentan un incremento del costo de la electricidad.

Desde octubre entró en vigor una tarifa de aproximadamente 33.86 centavos de dólar por kilovatio hora, un aumento cercano al 18 % frente al trimestre anterior.

Un consumidor residencial sin subsidio que utilice 800 kilovatios hora mensuales pagará alrededor de 271 dólares, frente a los 229 dólares anteriores.

La situación mantiene bajo presión a LUMA Energy y Genera PR, responsables de segmentos diferentes del sistema eléctrico.