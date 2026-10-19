Subsecretario de EE.UU. dice desde Paraguay que Trump está enfocado en la "gran América"

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Asunción, Paraguay. ( EFE/ JUAN PABLO PINO )

El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, afirmó este lunes en Paraguay, adonde llegó para una visita de trabajo de tres días, que su país está enfocado "en volver a poner atención al hemisferio occidental" y en especial a la "gran América", que dijo comprende desde Canadá hasta la Tierra de Fuego, en el extremo sur del continente.

"Creo que bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump y del secretario (Marco) Rubio estamos enfocados en esta región", dijo Landau durante una comparecencia ante la prensa en el Palacio de López, sede del Ejecutivo paraguayo, en la que no aceptó preguntas.

En esta jornada, Landau se reunió con el presidente y vicepresidente de Paraguay, Santiago Peña y Pedro Alliana, respectivamente, en el marco de una visita que calificó como "muy importante" para la diplomacia estadounidense y que tiene la exploración de oportunidades de inversión y la seguridad regional como agenda.

"Hablamos de temas de seguridad, el Paraguay se encuentra en el corazón de Sudamérica y creo que hay muchas oportunidades de estrechar esos lazos", apuntó sobre su encuentro con los gobernantes paraguayos.

Reconocimiento de EE.UU. a Paraguay

Asimismo, indicó que su visita reconoce "la gran importancia" de la relación entre ambas naciones y que hay "muchísimas situaciones de ganar-ganar dado el gran potencial del Paraguay" para los inversores.

El funcionario, que encabeza una misión de empresarios estadounidenses, llegó acompañado por el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

Horas antes de recibir a Landau, el presidente paraguayo difundió en X un mensaje de bienvenida en guaraní y español en respuesta a otra publicación del delegado de la Casa Blanca, quien vivió en Paraguay entre 1972 y 1977, cuando su padre George Landau fue embajador en el país suramericano.

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino