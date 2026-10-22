Armas elaboradas con tecnología 3D encienden las alarmas en las autoridades de Costa Rica

Captura de video cedido por el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica que muestra un arma fabricada con tecnología de impresión 3D durante un allanamiento por un caso de narcotráfico. ( EFE/ MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COSTA RICA )

El inédito hallazgo de cuatro armas fabricadas con tecnología de impresión 3D, durante un allanamiento por un caso de narcotráfico, encendió este jueves las alarmas de las autoridades de Costa Rica, que catalogan el hecho como una nueva amenaza a la seguridad del país.

"Estas armas vienen a evadir toda la trazabilidad regional e internacional, todos los controles los evade. Esto quiere decir que las bandas criminales se están modernizando", declaró el viceministro de Seguridad, Nelson Barquero.

Las cuatro armas con componentes de impresión 3D fueron decomisadas por la Policía de Control de Drogas (PCD) durante un allanamiento efectuado en Uvita de Osa, comunidad de la costa del Pacífico de la provincia de Puntarenas (sur), donde además los agentes encontraron un cargamento de cocaína.

El Ministerio de Seguridad aseguró en un comunicado que este tipo de armamento representa una nueva amenaza para la seguridad nacional, debido a que los componentes fabricados mediante impresión 3D pueden ensamblarse con piezas de armas de fuego convencionales, alcanzando el mismo nivel de letalidad y poder de fuego.

Según las autoridades, esta modalidad de fabricación plantea desafíos de seguridad y aduaneros, debido a que facilita la evasión de los controles tradicionales y dificulta la identificación del origen y la trazabilidad de las armas, lo que incrementa el riesgo de su utilización por parte de estructuras criminales.

Las armas fueron encontradas el miércoles en una lujosa casa en el marco de un allanamiento por un caso de narcotráfico, en el cual los agentes decomisaron 357 kilos de cocaína y arrestaron a dos costarricenses que custodiaban la propiedad.

Aumento de los homicidios y del tráfico de drogas

En los años recientes, Costa Rica ha enfrentado cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales las autoridades atribuyen un 70 por ciento al narcotráfico, la gran mayoría cometidos con armas de fuego.

Las autoridades han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales, incluido el denominado 'Cártel del Caribe', la primera banda de su tipo en Costa Rica, que tiene nexos con carteles mexicanos y colombianos.

Autoridades judiciales han reconocido que por su posición geográfica estratégica Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Suramérica, con destino a Norteamérica y Europa.

Hasta agosto de este año, Costa Rica había decomisado 40,6 toneladas de cocaína, un aumento del 49,5 % con respecto al mismo período del año anterior, según estadísticas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

En 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

En los últimos años, el país ha intensificado sus lazos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada 'Escudo de las Américas', que pretende derrotar a los carteles de la droga.