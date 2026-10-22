Delcy Rodríguez se reúne con los jefes negociadores del chavismo y la oposición en diálogo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con los jefes negociadores del chavismo y la oposición en el diálogo, su hermano Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), y la exdiputada Dirorah Figuera, respectivamente, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El diálogo entre el Gobierno y la oposición comenzó en agosto pasado como parte del plan de transición que Estados Unidos impulsa en Venezuela, luego de haber capturado a Nicolás Maduro en enero pasado, durante un ataque en Caracas.

El canal transmitió imágenes de la llegada de Figuera, acompañada por Jorge Rodríguez, al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano en la capital venezolana, sin dar más información sobre el encuentro.

Avances en el diálogo

Tras la reunión, Delcy Rodríguez reconoció lo alcanzado en la mesa diálogo para "avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos".

"Ponerse de acuerdo para avalar y seguir estos caminos, en estos distintos ámbitos, es fundamental", declaró la mandataria encargada en un video.

El miércoles, las delegaciones del chavismo y la oposición acordaron iniciar la revisión de varias leyes y crear una comisión paritaria para gestionar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, al término de la tercera ronda de unas negociaciones que cuentan con el respaldo de Estados Unidos.

Tras una semana de conversaciones, las partes pactaron la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente "lo inherente al proceso de inhabilitaciones" políticas y de otras normas.

Demandas de la oposición

Este pronunciamiento se da en un momento en el que la oposición ha exigido que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado -quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado- y que pueda regresar a su país para liderar una transición ante una eventual elección.

Figuera reconoció ayer que la "gran demanda" de Venezuela es que se celebren elecciones presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete, aunque no se ha acordado nada concreto en los primeros tres ciclos de diálogo con el chavismo.

Jorge Rodríguez informó que las próximas conversaciones serán entre el 11 y 15 de noviembre.