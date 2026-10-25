Lula ganó la presidencia, pero la derecha gobernará la mayoría de las regiones en Brasil

Seguidores de Lula celebran tras la victoria en segunda vuelta el domingo 25 de octubre en Brasil. ( EFE )

La derecha gobernará la mayoría de los 27 estados brasileños, pero la izquierda resistió en su bastión electoral del noreste, tras la segunda vuelta de los comicios locales celebrada este domingo.

Candidatos conservadores vencieron hoy las disputas en estados como Acre, Amazonas y Espírito Santo, donde se enfrentaban a rivales del mismo campo político, así como en el Distrito Federal de Brasilia.

En São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los tres estados más poblados del país y el motor de su economía, aspirantes vinculados al bolsonarismo ya habían vencido en la primera vuelta celebrada hace tres semanas.

En el caso de Río de Janeiro, la victoria de Douglas Ruas, aliado del senador opositor Flávio Bolsonaro, que este domingo perdió la segunda vuelta de las presidenciales, se confirmó en los despachos.

El resultado final se declaró días después de la primera vuelta, luego de que la justicia anulara los apoyos al candidato a gobernador Anthony Garotinho, tercero con el 3,1 % de las papeletas, al considerar que estaba inhabilitado.

Tras esas victorias, Tarcísio de Freitas, gobernador reelegido de São Paulo, y Douglas Ruas, ganador en Río de Janeiro, se involucraron en la campaña presidencial del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien fue derrotado hoy por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula gana en el noreste

Por otro lado, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Lula, se impuso este domingo en el estado de Rio Grande do Norte, ubicado en el noreste, ante un rival apoyado por Bolsonaro.

En esta región del noreste, la más pobre de Brasil y principal bastión electoral de la izquierda, aspirantes del PT ya vencieron en primera vuelta en Bahía, Ceará y Piauí.

Los gobernadores de Bahía, Jerônimo Rodrigues, y de Piauí, Rafael Fonteles, reelegidos por amplios márgenes, también participaron activamente en la victoriosa campaña de Lula de cara a la segunda vuelta.

En el ámbito nacional, el líder progresista venció al rival ultraderechista por el 52 % de los votos frente al 48 % del segundo, tras una remontada inédita respecto a la primera vuelta realizada a inicios de mes.

Lula, quien aspiraba a gobernar el país por cuarta vez, ahora tendrá que lidiar con gobiernos locales predominantemente conservadores, además de con un Congreso de mayoría de derechas.