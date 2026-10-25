Flávio Bolsonaro supera a Lula, con el 14.29 % escrutado

Flávio Bolsonaro y Lula discuten durante el debate. ( SEBASTIAO MOREIRA / EFE. )

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro superó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con el 14.29 % de las urnas escrutadas.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro tiene el 50.02 % de los votos frente al 49.89 % del dirigente progresista, según los datos oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El escrutinio volvió a avanzar a las 19:00 hora local (22:00 GMT), después de una pausa de dos horas por la decisión de la Corte Suprema de postergar el cierre de los colegios electorales.

El recuento arrancó a las 17:00, pero fue detenido poco después con el 0.25 % escrutado, tras la decisión del magistrado Cristiano Zanin de retrasar el cierre de las urnas en respuesta a un pedido de la campaña de Lula.

Interrupciones en el escrutinio

El presidente denunció que los ayuntamientos de algunas ciudades importantes como São Paulo y Salvador de Bahía, gobernadas por aliados de Bolsonaro, dificultaron el transporte público, en violación de las normas.

La decisión de Zanin de detener el escrutinio creó una gran confusión en los colegios electorales, porque algunos ya habían cerrado las urnas y el sistema informático no permitía volverlas a abrir.

Por otra parte, Bolsonaro también pidió el aplazamiento del cierre en ciertas regiones del sur del país, un importante reducto electoral de la derecha, por haberse visto afectadas por fuertes lluvias.

Cerca de 160 millones de brasileños estaban hoy llamados a las urnas para elegir a su próximo jefe de Estado, entre el actual mandatario y el senador ultraderechista, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro.