Lula pide extender la votación en todo el país por "incidencias" en el transporte

Varias personas hacen cola este domingo en colegio electoral en Brasilia (Brasil) para votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ( EFE/ANDRE BORGES. )

La campaña del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó a la Justicia este domingo extender el horario de votación de la segunda vuelta de las presidenciales por dos horas en todo el país.

El equipo jurídico del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) envió un recurso "urgentísimo" al Tribunal Superior Electoral (TSE) ante "las incidencias" registradas "en el transporte de votantes" en diversos estados del país.

En este sentido, el PT de Lula, que se disputa la Presidencia este domingo con el senador opositor Flávio Bolsonaro, pide prorrogar dos horas más el horario de votación, que a priori termina a las 17.00 hora local (20.00 GMT), y "detener in fraganti a los responsables" de los incidentes reportados.

"La medida de alcance nacional también atiende al principio de igualdad entre los electores. El elector de Salvador, Teresina o São Paulo que esperó en vano el autobús sufrió el mismo obstáculo que el de cualquier otra ciudad en la que se redujo la flota, por lo que a todos debe corresponderles la misma solución", dijo el PT en el recurso.

Según medios locales, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, también ha solicitado ampliar el horario de votación, pero en ciudades de los estados de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, aunque en su caso alega dificultades de los votantes de esas regiones por las fuertes lluvias de las últimas horas.

También el PT ha denunciado este domingo que algunos alcaldes opositores a Lula no han cumplido con la orden de la Justicia Electoral que obliga a los gestores municipales a disponer de un servicio de transporte municipal a pleno rendimiento, como si fuera un día laboral, y gratuito.

Denuncias y medidas

En las ciudades de São Paulo y Salvador, la primera y la quinta ciudad con más habitantes del país, se han registrado denuncias en relación a la falta de autobuses de transporte municipal.

En el caso de Salvador, la Justicia Electoral ordenó la captura del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, por sospechas de haber retirado autobuses durante la segunda vuelta para perjudicar a Lula.

Salvador, capital de Bahía, está gobernada por un partido de centro derecha aliado a Bolsonaro y, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Lula obtuvo el 65 % de los sufragios frente al 27 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Ambos candidatos se disputan este domingo la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta que se perfila muy reñida, ya que todos los sondeos situaban a los dos en empate técnico.