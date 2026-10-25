Fujimori felicita a Lula y expresa voluntad "de fortalecer alianza estratégica" con Brasil

Fotografía de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (c), en Lima (Perú). ( EFE/PAOLO AGUILAR )

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, felicitó este domingo al gobernante de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria electoral en la segunda vuelta presidencial de este domingo y reafirmó su voluntad de "fortalecer la alianza estratégica" entre los dos países.

"Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática", señaló Fujimori en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X en el que etiquetó a la cuenta oficial del mandatario brasileño.

La gobernante derechista peruana recordó que pronto se conmemorará el bicentenario de las relaciones diplomáticas bilaterales, establecidas en febrero de 1827, y reafirmó su "voluntad de fortalecer" la "alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía", que los dos países comparten, "en beneficio de ambos pueblos".

Resultados de las elecciones en Brasil

Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil con un 51.78 % de los votos, frente al 48.22 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99.98 % de las urnas escrutadas.

Tras conocerse los resultados oficiales, el gobernante reelecto afirmó que su victoria es una "derrota de la mentira y del negacionismo" y prometió que hará "el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país".

Flávio Bolsonaro afirmó, por su parte, que "es imposible reconocer" la victoria de Lula y anunció que pedirá la anulación de las elecciones, por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del gobernante.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026