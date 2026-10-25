×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
elecciones presidenciales Brasil
Añadir Diario Libre en Googleelecciones presidenciales Brasil

Con el 75 % escrutado, Lula tiene el 51 % de los votos; Flávio Bolsonaro, el 48.9 %

Un juez de la Corte Suprema prorrogó el horario de votación a solicitud de la campaña de Lula, generando confusión

    Expandir imagen
    Con el 75 % escrutado, Lula tiene el 51 % de los votos; Flávio Bolsonaro, el 48.9 %
    Combo de dos fotografías del mandatario brasileño y candidato a reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro. (EFE/ ANTONIO LACERDA / ISAAC FONTANA )

    El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva encabeza el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, con el 51.09 % de los votos, frente al 48.91 % del senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 75 % de las urnas escrutadas.

    • El candidato que obtenga más del 50 % de los votos válidos asumirá la presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.
    RELACIONADAS

    Confusión en el recuento

    El inicio del recuento ha estado marcado por una gran confusión, después de que, a petición de la campaña de Lula, un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas el horario de votación, cuando ya se habían empezado a contabilizar los primeros sufragios.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 