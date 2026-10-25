Con el 75 % escrutado, Lula tiene el 51 % de los votos; Flávio Bolsonaro, el 48.9 %

Combo de dos fotografías del mandatario brasileño y candidato a reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro. ( EFE/ ANTONIO LACERDA / ISAAC FONTANA )

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva encabeza el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, con el 51.09 % de los votos, frente al 48.91 % del senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 75 % de las urnas escrutadas.

El candidato que obtenga más del 50 % de los votos válidos asumirá la presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.

Confusión en el recuento

El inicio del recuento ha estado marcado por una gran confusión, después de que, a petición de la campaña de Lula, un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas el horario de votación, cuando ya se habían empezado a contabilizar los primeros sufragios.