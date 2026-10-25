Con el 75 % escrutado, Lula tiene el 51 % de los votos; Flávio Bolsonaro, el 48.9 %
Un juez de la Corte Suprema prorrogó el horario de votación a solicitud de la campaña de Lula, generando confusión
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva encabeza el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, con el 51.09 % de los votos, frente al 48.91 % del senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 75 % de las urnas escrutadas.
- El candidato que obtenga más del 50 % de los votos válidos asumirá la presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.
Confusión en el recuento
El inicio del recuento ha estado marcado por una gran confusión, después de que, a petición de la campaña de Lula, un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas el horario de votación, cuando ya se habían empezado a contabilizar los primeros sufragios.