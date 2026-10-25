Lula: "Vencimos la intromisión que vino desde las plataformas digitales"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una fotografía de archivo. ( EFE/ ANDRE BORGES )

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo que, en estos comicios, han tenido que vencer "la intromisión" del exterior que vino "a través de las plataformas digitales" y dijo que habrá que "regular" a las grandes plataformas digitales.

Lula da Silva destacó que la intromisión exterior ha sido un desafío significativo en el proceso electoral. Aseguró que es fundamental establecer un marco regulatorio que limite la influencia de actores externos en el proceso democrático.

Necesidad de regulación

El presidente enfatizó que la regulación es esencial para proteger la integridad de las elecciones y la soberanía nacional. Esta propuesta busca fortalecer la confianza en el sistema electoral brasileño y salvaguardar la voluntad popular.