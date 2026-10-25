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Lula vuelve a liderar el recuento con el 50.1 % de los votos a la mitad del escrutinio

El candidato que logre más del 50 % de los votos válidos asumirá la presidencia de Brasil, en un proceso electoral marcado por la polarización y la tensión política

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    Lula vuelve a liderar el recuento con el 50.1 % de los votos a la mitad del escrutinio
    Fotografía de archivo del presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto de campaña en Juiz de Fora (Brasil). (EFE/ ANDRE COELHO)

    El presidente brasileño y aspirante a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a tomar la delantera en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, con el 50.14 % de los votos, según los resultados oficiales con el 50.1 % de las urnas escrutadas.

    • El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro se mantiene cerca del líder progresista, con el 49.86 %.

    El candidato que obtenga más del 50 % de los votos válidos asumirá la presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.

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