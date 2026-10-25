Trump tras regreso de María Corina Machado a Venezuela: "espero esté a salvo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa, este 25 de octubre de 2026, al salir de la Casa Blanca. ( EFE/YURI GRIPAS/POOL )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su deseo de que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, esté a salvo, tras su regreso a Venezuela, donde reapareció en una iglesia católica del estado Lara, en el noroeste del país.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", declaró Trump a reporteros en Washington.

El mandatario no ofreció detalles sobre el retorno de la opositora y añadió: "Nos está yendo muy bien en Venezuela".

Tras permanecer casi un año fuera del país, Machado reapareció este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones, se ve a la opositora saludando a los asistentes a la misa y a otras personas en la plaza de la localidad.

Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre cómo regresó a Venezuela ni sobre si Washington tuvo algún papel en su retorno.

Contexto político en Venezuela

El gobierno de Trump ha impuesto un tutelaje de facto sobre Venezuela tras la intervención militar en la que capturó a Nicolás Maduro a principios de este año.

La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina y respaldó un polémico acuerdo petrolero con Washington que contempla que el Pentágono adquiera una participación del 35 % en la matriz de NABEP, empresa con derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionado por su afinidad con el chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.