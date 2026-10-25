Fotografía cedida por el partido político Vente Venezuela que muestra a la premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado (c), siendo recibida por simpatizantes este domingo, en el Santuario Divina Pastora en Barquisimeto (Venezuela). ( EFE )

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, ya se encuentra de regreso en Venezuela y reapareció este domingo en una Iglesia católica del estado Lara (noroeste) abrazada por los seguidores de su partido Vente Venezuela (VV) en medio de una eucaristía.

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones, se ve a la opositora saludando a los presentes en la misa y en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en Lara.

Minutos antes, había indicado en X: "Estoy aquí. Con ustedes".

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Reacciones opositoras

Luego, el líder opositor Edmundo González Urrutia confirmó en la misma red social que la líder se encontraba en territorio venezolano.

"Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso", dijo el opositor.

Hasta ahora, no hay información sobre cómo se produjo su regreso, pero su equipo indicó que en las próximas horas ofrecerán detalles.

González Urrutia anticipó que "muy pronto" él también regresar para que el país "avance verdaderamente hacia la libertad".

"Ustedes lo saben, esto es hasta el final", añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre del año pasado.

Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Contexto electoral 2024

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Antes de abandonar Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que fue proclamado como ganador el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de ser afín al chavismo- publicara el detalle de las votaciones.

Según la oposición, que recolectó copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue González Urrutia, abanderado de Machado.