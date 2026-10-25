Lula obtiene 57,6 % frente a 42,3 % de Flávio Bolsonaro con 0,25 % escrutado

Foto de archivo de Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. ( AFP )

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, aventaja al senador Flávio Bolsonaro en el inicio del recuento de votos de la segunda vuelta presidencial, con el 57,6 % de los sufragios frente al 42,3 % de su rival, según los resultados preliminares divulgados este domingo.

Con apenas el 0,25 % de los votos escrutados, la diferencia inicial favorece a Lula, quien se disputa la Presidencia con Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

El recuento comenzó mientras la Justicia Electoral atendía solicitudes de ambas campañas para extender el horario de votación debido a dificultades reportadas en el transporte de electores y a las fuertes lluvias en algunas regiones.

El magistrado de la Corte Suprema Cristiano Zanin ordenó ampliar por dos horas el horario de votación, a petición del equipo jurídico de Lula, que denunció incidencias en el transporte de votantes en distintas ciudades.

La campaña de Flávio Bolsonaro también solicitó una extensión del horario, aunque limitada a ciudades de los estados de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, alegando dificultades provocadas por las lluvias.

Contexto electoral

Cerca de 160 millones de brasileños estaban convocados a las urnas para elegir al próximo presidente del país en una contienda que, según las encuestas previas citadas por EFE, se perfilaba reñida.

Los resultados divulgados al inicio del escrutinio son preliminares y corresponden a una fracción mínima de los votos contabilizados.

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS