Asesinan a tiros en Colombia a un político local que aspiraba a la Alcaldía de Cúcuta

Casquillos de bala en una escena de un crimen ( SHUTERSHOOK )

El exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta (noreste de Colombia) Miguel Armando Castellanos Serrano fue asesinado este lunes en un ataque a tiros.

El crimen ocurrió en la tarde de este lunes, en las proximidades de una gasolinera del Anillo Vial Occidental de la capital del departamento de Norte de Santander cuando, según las primeras informaciones policiales, varios atacantes armados abrieron fuego contra Castellanos.

La víctima, mayor retirado de la Policía Nacional, adelantaba actividades de precampaña para postularse a la Alcaldía de Cúcuta en los comicios de 2027, por lo que a principio de año renunció a su cargo como secretario de Gobierno en cumplimiento de la ley colombiana.

Reacción oficial

Castellanos era hermano del exfutbolista Leandro Castellanos, actual concejal de Bogotá y exguardameta de la selección colombiana e Independiente Santa Fe, así como del actual senador Jairo Castellanos.

George Quintero, secretario de Gobierno del departamento de Norte de Santander, confirmó la muerte de Castellanos y aseguró que la Gobernación ofrece una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (15.830 dólares) para quienes den información del paradero de los responsables.

"Lo único que sabemos es que una persona se acercó a la camioneta donde estaba Castellanos. Él se bajó para hablar con esta persona y luego cometió los hechos", dijo Quintero a los medios de comunicación.