Tres mujeres dirigen por primera vez los tres poderes de la República de Costa Rica

Fotografía cedida por el Poder Judicial de Costa Rica donde se observa a la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Patricia Vargas (d), mientras es juramentada en el cargo por su antecesor, Orlando Aguirre, al ser elegida por la Corte Plena este lunes, en San José (Costa Rica). ( EFE )

Con la elección este lunes de la magistrada Patricia Vargas como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez en su historia los tres poderes de la República de Costa Rica estarán dirigidos por mujeres de forma simultánea, con Laura Fernández, en el Ejecutivo, y Yara Jiménez, en el Legislativo.

Vargas obtuvo los 12 votos mínimos requeridos para ser elegida después de cinco rondas de votación, con lo cual se convirtió en la segunda mujer en ser elegida como presidenta de la Corte Suprema de Justicia en la historia del país y además completó el pleno de presidencias femeninas en los poderes de la República.

Esta es la primera vez en el país centroamericano que de forma simultánea los poderes de la República están presididos por mujeres, y además suma a este trío la actual presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora.

"El Poder Judicial no se sostiene únicamente en sus normas ni en sus edificios, se sostiene en la confianza de las personas, en la independencia de quienes juzgan y en el trabajo cotidiano de miles de servidores y servidoras judiciales. Mi compromiso es trabajar para proteger esa confianza, fortalecer nuestro servicio y acercar la justicia a quienes más la necesitan", expresó Vargas tras su elección.

Vargas, quien ejercerá el cargo por cuatro años, cuenta con una carrera judicial de 25 años, y es magistrada de la Sala de Casación Penal desde el 2023.

Laura Fernández celebra

Por su parte, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, celebró en sus redes sociales: "Por primera vez en la historia de Costa Rica, tres mujeres estamos presidiendo los Poderes de la República".

"Yara Jiménez en el Congreso, Patricia Vargas en el Poder Judicial y yo, desde la Presidencia de la República, somos cada vez más fuertes si trabajamos con valentía por el bienestar del pueblo", afirmó.

Fernández es la segunda mujer en llegar a la presidencia de Costa Rica, después de Laura Chinchilla, quien gobernó entre 2010 y 2014.

En materia de género, también se destaca en Costa Rica que el Congreso cuenta con mayoría de mujeres, pues hay 30 diputadas y 27 diputados.