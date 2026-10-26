Delcy Rodríguez dice que Machado pudo evitar hacer un "show" en su vuelta a Venezuela

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, saluda a simpatizantes este domingo, en Caracas (Venezuela). Miles de personas salieron al encuentro de la caravana que Machado encabezó por unos cinco estados en el norte de Venezuela hasta llegar a la capital, Caracas, después de su esperado regreso al país. ( EFE/ RONALD PEÑA R )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este lunes que la líder opositora María Corina Machado pudo evitar hacer un "show" a su regreso al país suramericano, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles para celebrar su retorno.

"Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, hay unas estructuras transitorias (de las) que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios, así que alejémonos del show", señaló la mandataria a medios de comunicación, en referencia a la infraestructura provisional tras el terremoto, al concluir un acto en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, transmitido por el canal estatal VTV.

Rodríguez evitó responder qué ruta usó Machado para entrar nuevamente al país, tras haber salido en diciembre del año pasado con destino a Oslo para recibir el Premio Nobel.

"Muchas personas beneficiadas de la ley de amnistía, de este proceso, que busca la convivencia pacífica, han podido entrar por las nuevas estructuras transitorias del aeropuerto", añadió, en referencia al aeropuerto internacional de Maiquetía, afectado por el doble terremoto de junio pasado.

Espera el arrepentimiento de Machado

Sobre si el sistema de justicia ejercerá acciones contra Machado, la presidenta encargada dijo que ojalá "haya arrepentimiento, rectificación y pueda aportar algo al país".

"La justicia es un tema en el cual se está trabajando, para que la justicia en Venezuela sea independiente, sea transparente, pero sobre todo, no haya criminalización de la pobreza", añadió, en referencia a la reforma judicial que ha propuesto hace varios meses.

En cuanto a una posible participación de Machado en el proceso de diálogo que lleva adelante su Gobierno con un sector de la oposición, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, Rodríguez sostuvo que la negociación es "algo muy serio".

"Yo digo que es algo que requiere mucha experiencia, alejado de los espacios neófitos. Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas", sostuvo.

Machado regresó el domingo a Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar al país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles entre gritos de "libertad" y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

La exdiputada encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública tras ingresar al país, hasta Caracas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el domingo que la vuelta de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.