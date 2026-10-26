Sheinbaum respalda renuncia de presidenta del INE por sospechas de corrupción y exige investigar

Fotografía del 15 de junio de 2025 de la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, durante un acto protocolario en Ciudad de México de México (México). Taddei anunció este domingo que presentará su renuncia al cargo ante la Cámara de Diputados, el lunes 26 de octubre, tras publicaciones en medios sobre posibles conflictos de interés y triangulación de recursos con proovedores del Instituto. ( EFE/ MARIO GUZMÁN )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó este lunes la decisión de Guadalupe Taddei de renunciar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que salieran a la luz denuncias sobre presuntos conflictos de interés, contrataciones irregulares y triangulación de recursos públicos dentro del organismo encargado de organizar las elecciones mexicanas.

La salida de Taddei, anunciada el domingo 25 de octubre y prevista para formalizarse este lunes ante la Cámara de Diputados, se produce en medio de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre una presunta red de proveedores que habría simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones financieras irregulares.

"Creo que ella toma una buena decisión de separarse del cargo", declaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, en la que advirtió que "no puede haber señalamientos, sombras (...) de corrupción en la institución electoral".

La mandataria insistió en que la renuncia no debe detener las investigaciones y reclamó esclarecer cualquier responsabilidad relacionada con el manejo de fondos públicos. "Si hubo un mal manejo de recursos públicos o hubo conflicto de interés eso tiene que investigarse", sostuvo.

Las denuncias que precipitaron la renuncia

El escándalo estalló después de que el periódico mexicano Reforma publicara informaciones sobre una presunta red integrada por al menos siete proveedores del INE que habrían simulado competir entre sí para obtener contratos del organismo electoral.

Según las publicaciones, las operaciones investigadas también incluirían triangulación de recursos y vínculos con empresas que presuntamente emitieron comprobantes fiscales por bienes o servicios inexistentes.

La Auditoría Superior de la Federación anunció el viernes 23 de octubre la apertura de una investigación sobre las contrataciones del instituto, después de identificar indicios de posibles irregularidades, conflictos de interés y acuerdos entre proveedores.

El organismo fiscalizador señaló que cuenta con elementos relacionados con contrataciones que podrían haber vulnerado las normas sobre el uso de recursos públicos. Sin embargo, las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar y todavía no se han establecido responsabilidades definitivas.

Ante los señalamientos, Taddei informó el sábado que funcionarios de áreas clave del INE habían sido relevados de sus cargos para facilitar las investigaciones y permitir el acceso de los auditores a la documentación correspondiente.

La funcionaria también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y defendió que ningún servidor público ni proveedor puede quedar al margen de una investigación.

Taddei asegura que renuncia para proteger al organismo

En un comunicado difundido el domingo, Taddei explicó que su decisión responde a la necesidad de preservar la credibilidad y el funcionamiento del INE, institución que presidía desde abril de 2023.

"Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral", expresó.

La funcionaria sostuvo que la protección del organismo y el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer sobre cualquier interés personal.

También cuestionó algunas de las informaciones difundidas en medios y redes sociales, al considerar que existen versiones, filtraciones y señalamientos cuya autenticidad y contexto deben comprobarse.

No obstante, reconoció que cualquier denuncia debe investigarse con transparencia y conforme a la legislación mexicana.

Taddei afirmó además que la intervención de la Auditoría Superior de la Federación demuestra el funcionamiento de los mecanismos de fiscalización y los contrapesos institucionales del Estado.

Sheinbaum descarta una crisis electoral

Pese a la gravedad de las denuncias y a la salida de la máxima responsable del INE, Sheinbaum rechazó que México enfrente una crisis electoral.

La presidenta argumentó que existen procedimientos legales para garantizar la continuidad del organismo, especialmente en momentos en que el país se prepara para las elecciones de 2027.

"Afortunadamente, pues la ley establece qué hacer con toda precisión", afirmó.

Según explicó, el Consejo General del INE deberá resolver la conducción provisional del instituto mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento correspondiente para designar a una nueva presidencia.

La salida de Taddei ocurre durante el ciclo electoral 2026-2027, en el que México renovará los 500 escaños de la Cámara de Diputados y celebrará elecciones para 17 gubernaturas, además de otros cargos estatales y municipales.

El proceso representa una importante prueba institucional para el INE, que deberá mantener la organización de los comicios mientras avanzan las investigaciones sobre sus procedimientos administrativos y contrataciones.

Condena ataques personales y cuestiona presupuesto

Durante su intervención, Sheinbaum también rechazó los ataques personales contra Taddei que consideró misóginos y pidió separar las investigaciones sobre posibles irregularidades de los cuestionamientos relacionados con la vida privada de la funcionaria.

"Una cosa es un señalamiento de posible abuso o conflicto de interés y otra cosa muy distinta es celebrar esta crítica personal a una mujer", manifestó.

La mandataria reiteró, además, sus objeciones a la propuesta presupuestaria del INE para 2027, que considera excesiva, y defendió que los recursos solicitados se calculen tomando como referencia el gasto electoral de 2024, actualizado con la inflación de 2025 y 2026.

La renuncia de Taddei abre así un proceso de renovación en la dirección del principal organismo electoral mexicano, mientras la Auditoría Superior de la Federación investiga las contrataciones cuestionadas y busca determinar si existieron actos de corrupción o responsabilidades administrativas.

Por ahora, las acusaciones contra proveedores y funcionarios permanecen bajo investigación, sin que se hayan establecido conclusiones definitivas sobre los hechos denunciados.