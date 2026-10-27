EE.UU. llama en ONU a rechazar el texto contra embargo a Cuba: "No contribuyan al maltrato"

Captura de video tomada de la transmisión oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, hablando en la sesión de la Asamblea General de la ONU este martes, en Washington (Estados Unidos). Rodríguez Parrilla y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, discutieron sobre el embargo de Washington a La Habana. ( EFE/ ONU )

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, instó este martes a los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU a votar en contra de la resolución contra el embargo de Washington a La Habana.

"No contribuyan con sus votos al maltrato del pueblo cubano. El régimen ha recurrido a una mentira absoluta y rotunda al afirmar que Estados Unidos está amenazando a los países con represalias por su voto. Son ellos quienes están amenazando a los países con represalias por este voto", declaró Waltz ante la Asamblea General de la ONU.

El diplomático estadounidense intervino en la primera de las dos sesiones previstas en la Asamblea General de la ONU sobre la propuesta de resolución que Cuba presenta contra el embargo de Washington.

La exhortación del embajador

"Cuando La Habana les pida su voto, quiero que recuerden lo que han visto hoy aquí", añadió en alusión al enfrentamiento.

El estadounidense insistió en que "no existe el bloqueo".

"Esta es la mentira que les pido a todos que examinen detenidamente. No hay ningún bloqueo. Un bloqueo es un cerco de buques militares alrededor de una isla. No existe", aseveró el embajador tras una de las interrupciones del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.

Waltz y Rodríguez protagonizaron un tenso enfrentamiento durante la sesión con gritos y reproches que llevaron al presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, a amenazar con suspender la sesión.

El representante estadounidense afirmó que en los primeros ocho meses del año, las empresas estadounidenses exportaron mercancías por valor de "más de 876 millones de dólares".

Además, apuntó que "Belice, Canadá, Chile, China, Colombia, México, Rusia, España, Uruguay, la Unión Europea, la Caricom y las propias Naciones Unidas han llevado cargamentos a Cuba".

El embajador estadounidense acusó a Cuba de utilizar cada año la ONU para "mentir al pueblo cubano" diciéndoles que "el mundo está de su lado".

"Ustedes están participando en eso. Son cómplices", concluyó.

La resolución, que este año será votada por trigesimocuarta vez, suele contar con el respaldo de una gran parte de la Asamblea General y con el voto en contra, prácticamente en todas las ocasiones, de Estados Unidos e Israel, a los que se suelen sumar sus aliados más cercanos.

El canciller de Cuba y el embajador de EE.UU. ante la ONU discuten en medio de la sesión El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, discutieron este martes en medio de la sesión de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo de Washington a La Habana. Durante la intervención del estadounidense, la delegación cubana empezó a golpear las mesas e interrumpió la sesión, mientras el canciller cubano se dirigía a gritos hacia la tribuna en la que se encontraba Waltz. Antes, el estadounidense, que llevaba unos minutos de intervención, había arremetido contra el expresidente Fidel Castro y contra la "sociedad cubana supuestamente comunista", acusando al exmandatario de "enviar a miles de personas homosexuales, cristianos, afrocubanos y otros a campos de concentración".Entonces, Rodríguez se dirigió contra la tribuna y pidió entre gritos al presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, que llamara al orden al representante estadounidense. "Imaginen qué ocurre cuando alguien hace estas preguntas en La Habana, y no en una sala llena de embajadores y cámaras. Imaginen qué les ocurre a esas personas si esta es la intimidación y la perturbación que vemos aquí", declaró Waltz mientras denunciaba haber sido interrumpido. Tras reproches cruzados y gritos entre ambos representantes, Rahman amenazó con suspender la sesión. Finalmente dio la palabra al cubano, quien acusó al estadounidense de "mentir descaradamente" y estar teniendo "una actitud indigna". "Está atentando contra la dignidad del pueblo y del Gobierno de Cuba", aseveró. "El señor Waltz vuelve a mentir, y le deseo un futuro mejor en otras funciones, pero en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad su desempeño deja mucho que desear", agregó. Después, el estadounidense continuó con su intervención, interrumpida en ocasiones con golpes sobre la mesa por la delegación cubana. La Asamblea General acoge este martes y miércoles el debate de la propuesta de resolución contra el embargo de EE.UU. a Cuba.