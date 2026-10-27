Kast se lamenta por "un clima extremo que no da tregua" en Chile tras un día de desastres

Manifestantes reaccionan ante integrantes de la Policía de Chile en el marco del séptimo aniversario del estallido social este domingo, en Santiago de Chile. ( EFE/ ELVIS GONZÁLEZ )

El presidente chileno, José Antonio Kast, lamentó este martes la jornada de desastres meteorológicos que ha experimentado Chile y aseguró que el país soporta "un clima extremo que no da tregua".

"En estas últimas horas, seguimos enfrentando un clima extremo que no da tregua. Tornados, desbordes y lluvias concentradas en poco tiempo, en Requínoa o en Las Condes, en medio de octubre, algo completamente anormal", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

El Jefe del Estado garantizó que "los equipos del Gobierno y las instituciones a cargo están desplegadas para enfrentar estas emergencias", que afectaron especialmente a las regiones de O´Higgins y Metropolitana, donde se ubica Santiago.

El mensaje del líder ultraconservador se produjo después de que en horas de la noche las precipitaciones caídas desde la tarde provocaran una nueva crecida en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, donde hace 20 días ocurrió un aluvión.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, calificó lo ocurrido como excepcional y lo atribuyó a "la gran cantidad de precipitaciones, de lluvias en poco rato".

La lluvia causó los mayores estragos en cuatro comunas de la capital provocando inundaciones y remociones de masa en Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Peñalolén, que se localizan en el sector oriente de la ciudad, flanqueando de norte a sur la precordillera de Los Andes.

A diferencia del evento ocurrido hace tres semanas, las autoridades informaron del despliegue de maquinaria para despejar las vías y los sumideros con el uso de retroexcavadoras.

El intenso temporal, además, trajo un tornado a la comuna de Requínoa, en el centro del país, que dejó una persona lesionada y arrasó a su paso con la infraestructura de un colegio y causó daños en al menos 70 viviendas, según el reporte de las autoridades.

El fenómeno se produjo en horas de la tarde y fue clasificado como un tornado EF-2 por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), asociado a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora.

Estos eventos forman parte del nuevo temporal que azota Chile desde hace tres semanas, en la zona centro-sur del país, pero que ha tenido ventanas de mejora de las condiciones.

El temporal -influido por el fenómeno de El Niño- comenzó, no obstante, a mediados de este año y dejó al menos 16 personas fallecidas y más de 3.000 damnificados, además de daños a infraestructuras, por el desbordamientos de caudales y las inundaciones.

Las autoridades prevén que las precipitaciones continúen hasta diciembre y que vayan disminuyendo a medida que se acerca el verano austral, estación en la que los especialistas esperan temperaturas elevadas por el mismo fenómeno de El Niño.