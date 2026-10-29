México detiene a El señor de la A, ligado al Nuevo Cartel de Juárez y reclamado por EE. UU.

Integrantes del Ejército Mexicano custodian frente al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco (México). ( EFE/ FRANCISCO GUASCO )

Fuerzas de seguridad mexicanas capturaron en el estado fronterizo de Chihuahua (norte) a un presunto jefe local de la organización delictiva La Línea, vinculada al Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ), quien cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico, informó este jueves la Secretaría de la Defensa Nacional.

La detención de El señor de la A, ocurrida el miércoles pero anunciada hasta este jueves, se concretó en el municipio de Ojinaga junto a otra persona, mediante un despliegue conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano basado en labores de inteligencia militar e intercambio de información con autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el informe de las fuerzas federales, el arrestado operaba como encargado de plaza en el municipio de Rosales y coordinaba rutas de tráfico de droga y migrantes hacia territorio estadounidense, bajo las órdenes directas de su hijo, un mando regional identificado por el alias de "Checo".

El sujeto cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Tras el operativo en el norte del país, el detenido fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a Ciudad de México para comparecer ante un juez federal de control que determinará su situación jurídica,

La otra persona detenida quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital de Chihuahua.

Operativo conjunto

El operativo coincide con las presiones de Washington para frenar el flujo de drogas sintéticas y la migración irregular hacia su territorio, un frente bilateral en el que el Gobierno mexicano insiste en frenar el tráfico ilícito de armas estadounidenses que nutren al crimen organizado.

La captura se produce también en medio de los acuerdos bilaterales de seguridad entre México y Estados Unidos para contener las redes de tráfico de personas y sustancias ilícitas que operan en los corredores fronterizos del norte mexicano.